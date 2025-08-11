Amasya’da otomobil ile tarım aracı çarpışmasının ardından 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kasım K. idaresindeki 06 DZA 434 plakalı otomobil, Amasya-Taşova kara yolu Çiğdemlik mevkisinde Fatih Pazar'ın kullandığı "pat pat" olarak bilinen tarım aracıyla çarpışma gerçekleşti.

İhbar edilmesinin ardından kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi.

Kazada otomobilde bulunan 5 kişi ve tarım aracında yolcu olarak yer alan 1 kişi yaralandı, pat pat sürücüsü ve yanında bulunan Nesrin Pazar hayatını yitirdi.

Yaralılar ise ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.