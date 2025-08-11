Devlet dairelerine ve hastanelere infaz koruma memuru, hemşire, büro personeli, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi, destek personeli, infaz koruma memuru ve temizlik görevlisi kadrolarına bulundurulmak üzere fazla sayıda personel alımı gerçekleşiyor.

Başvuruda Aranan Şartlar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak, erkek adaylar için askerlik yapmış, henüz askerlik yaşına gelmemiş, gelmişse tecilli olması, atanacağı görevini yapmasına engel sağlık sorunu olmaması gerekmektedir.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.