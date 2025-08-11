AK Parti Gençlik Kolları tarafından gerçekleştirilen ‘Strateji ve İstişare Kampı' başladı.

AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ‘Strateji ve İstişare Kampı' Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde başladı.

Düzenlenen kampa AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit İbrahim Çelik ve AK Parti Yozgat İlçe Gençlik Kolları Başkanları katılım sağladı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, "7 bölgede 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz profesyonel gençlik araştırması ile gençlerin eğilimlerini, beklentilerini ve nasıl bir Türkiye hayal ettiklerini analiz ettik. İlk sonuçlara göre, gençlerin bir numaralı lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

İbiş, Kızılcahamam'da düzenlenen "Türkiye'nin Gücü AK Gençlik Strateji ve İstişare Toplantısı" öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin en büyük gençlik organizasyonlarından birini gerçekleştirdiklerini belirten İbiş, Strateji ve İstişare kampını 81 İl Gençlik Kolları ve 922 ilçe Gençlik Kolları Başkanları ile Genel Merkez MYK ve MKYK üyelerinin katılımıyla düzenlediklerini söyledi.

İbiş, kampın sadece toplantılarla sınırlı kalmayacağını aynı zamanda gençlerin taleplerini ve hayallerini de analiz edildiği bir platform olacağını vurguladı.

İbiş, kampın, Ortak Akıl Çalıştayları ile başladığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti: "Gençlerin beklentisi üzerine tartışacağız. Sonrasında yine çok önemsediğimiz teşkilatımızın içerisinde biz AK Parti Gençlik Kolları olarak 1 milyon üyesiyle Türkiye'nin en büyük gençlik yapılanmasıyız.

Kendi üyelerimizle birlikte 100 bin kişiden geri dönüş aldığımız yine bir gençlik araştırmasını kendi iç bünyemizde yaptık. Kendi yöneticilerimizle, kendi arkadaşlarımızla, kendi üyelerimizle birlikte bizim teşkilatlarımız neler söylüyor? Bizim teşkilatlarımızın sahadan bizlere söylemek istedikleri neler? Bu anlamda bunları bizler nasıl AK Parti'nin gençlik politikası haline çevirebiliriz? Bununla alakalı da çok büyük bir veriyi şu anda elimizde tutuyoruz.

Bugün Ortak Akıl Çalıştaylarımız ile başlayacağız. Özellikle bu iki verimizin üzerinde tüm ilçe başkanlarımızla, il başkanlarımızla neler yapabiliriz, ne yapabiliriz? Bunların mütalaasını hep birlikte yapacağız. Bunların tartışmasını yapacağız.

Ortak akıl masalarımızda vereceğimiz sorular, yapacağımız cevaplarla birlikte çok kapsamlı bir değerlendirmeyi de hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Buranın çıktılarını çok önemsiyoruz. Buranın çıktılarını doğrudan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türkiye'nin gençlik politikasında yansıtılmak üzerine arz edeceğiz."

Kamp süresince sosyal medya, liderlik ve etkili hitabet gibi konularda 6 farklı atölye düzenleneceğini aktaran İbiş, alanında uzman kişilerin ilçe başkanlarına eğitim vereceğini söyledi.

İbiş, kampın kapanışının 13 Ağustos Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirileceğini bildirdi.

AK Parti Gençlik kolları ilçe ve il başkanlarının, kamp kapsamında edindikleri motivasyon ve bilgi birikimiyle illerine döneceklerini dile getiren İbiş, gençlik kollarının AK Parti'nin gençlik çalışmalarında Türkiye'nin bir numaralı gençlik hareketinde aktör olmaya devam edeceklerini ve kendi bulundukları ilçelerde ve illerde Recep Tayyip Erdoğan'ın genç temsilcileri olarak tüm faaliyetlerine devam edeceklerini kaydetti.

İbiş, kampın hem motivasyon hem de strateji anlamında gençlik politikalarına yeni bir istikamet kazandıracağına inandığını ifade ederek, etkinliğin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Kampta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurdukları stantlarla kendi alanlarında gençlere genel bilgilendirmelerde bulunacak.

“Geleceğe Dair İnancımız Güçlendi ”

Kamp ile ilgili açıklamada bulunan AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit İbrahim Çelik, “Strateji ve istişare kampımızda, Genel Başkanımız Sayın Av. Yusuf İbiş ve ilçe gençlik kolları başkanlarımızla bir araya gelerek hedeflerimizi, hayallerimizi ve yol haritamızı konuştuk. Geleceğe dair inancımız, kardeşliğimiz ve davamıza olan bağlılığımızla daha da güçlendi. Kampımız tüm heyecanıyla sürüyor; başarı dolu, inanç dolu bir gençlik olarak yarınlara emin adımlarla yürüyoruz” ifadelerini kullandı.