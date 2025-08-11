Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının yapıldıktan sonra kameralar karşısına geçerek açıklamalar yaptı.

Erdoğan, Türkiye'nin haftalar boyunca konuştuğu sahte diplomasına dair bilgiler verdi.

Suçu tespit edenin devletin ilgili kurumları olduğunu bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimsenin gözünün yaşına bakmayacaklarını söyledi.

Erdoğan, "Son haftalarda yaşanan tartışmalar çarpık muhalefet olayı olduğu ortaya çıkmıştır. LGS üzerinde şüphe oluşturmaya çalıştılar, iddialarının hepsinin yalan olduğu ortaya çıkınca sessizce köşelerine çekildiler. Manavgat'taki rüşvet skandalını kapatmak için kumpaslara başvurdular. Hedef sadece hükümetimiz değil, çocuklarımızdı, devletimizdi, hizmetlerimizdi. Ellerine almışlar bir iftihar fırçası önlerine geleni kara çalıyorlar. Suçu tespit eden de, şikayet eden de, şüphelilerin yakalanmasını sağlayan da devletimizin ilgili kurumlarıdır." ifadelerinde bulundu.