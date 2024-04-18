Yozgat Havalimanı hakkında TBMM’ye verilen soru önergesi ile ilgili Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, açıklamalarda bulundu. İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, “Yozgat’ın hakkını her platformda savunacağım. Hükümetin ensesinde olacağım” dedi.

“YOZGAT’IN HAKKINI HER PLATFORMDA SAVUNACAĞIM”

Gelecek Partisi Yozgat Milletvekili olmadığını anımsatan Başkan Ömer Aydoğmuş, milletvekili gibi çalışacağını belirterek, “Yozgatlı hemşerilerim Gelecek Partisi Yozgat Milletvekili yok ancak il başkanı olarak bir milletvekili gibi çalışacağım. Yozgat’ın hakkını her platformda savunacağım. Hükümetin ensesinde olacağım. Yozgat biziz. Biz Yozgat'ız. Derdimiz Yozgat. Geleceğimiz Yozgat'tır” diye konuştu.

“YOZGAT HAVALİMANINI MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDIK”

Yozgat Havalimanını meclis gündemine taşıdıklarını ifade eden Aydoğmuş, şunları söyledi: “Saadet Gelecek Partisi ittifakı olarak ahlâkı çizgiden sapmadan sorumlu muhalefet anlayışımızla kırmadan, incitmeden ama haksızlığa da boyun eğmeden hükümetin ensesinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Yozgat'ta Gelecek Partisi Milletvekili yok diye düşünmeyin. İl başkanı olarak milletvekili gibi çalışıp yapılan yatırımları yakinen takip edip yeni yatırımlar ile Yozgat’ın hak ettiği değere kavuşması için çalışacağım. Bu bağlamda Yozgat Havalimanını meclis gündemine taşıdık. 2018 yılında temelleri atılan Yozgat Havalimanın durumu hakkında TBMM’ye soru önergesi veren Saadet Gelecek İttifakı Grup Başkan vekili Gelecek Partisi İstanbul Milletvekilimiz İsa Mesih Şahin’e teşekkür ediyorum.”

2025 YILINDA KADAR TAMAMLANACAK

Aydoğmuş, soru önergesine gelen yanıtı şu sözlerle aktardı: “Havalimanı alt yapısının 15 Mayıs 2023 tarihinde tamamlandı. Üst yapısı 2025 yılında kadar tamamlanacak. 2026 yılında 300 bin yolcu öngörüldüğünü, 4. proje maliyetinin yolcu garantili değil kaynaklardan karşılandığı belirtildi. Projenin geri dönüşümü bugün ki değerden 15 yıl olduğu şeklinde.”

“ŞEHİR STADYUMU YATIRIMINI DA TAKİP EDECEĞİM”

Yozgat ile ilgili her projeyi yakından takip edeceğini ifade eden Aydoğmuş, “Buradan kamuoyuna şunu söylemek istiyorum. Yarım kalan şehir stadyumu yatırımını da yakinen takip edeceğim. Yakın zamanda konu ile ilgili yetkililerden bilgi alıp kamuoyu ile paylaşacağım. Konuyu meclise taşıyacağımı belirtmek istiyorum. Yozgat’a sahip çıkan Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu başta olmak üzere Gelecek Partisi Milletvekilimiz İsa Mesih Şahin beye teşekkür ediyorum. Tüm hemşerilerimi saygıyla sevgiyle selamlıyorum” dedi.