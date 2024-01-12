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1911’de çeşitli nedenlerle Yozgat’tan ayrılmak durumunda kalan Vahan Berberyan’ın Yozgat’a duyduğu özlem o kadar çok olmuş ki unutmamak için Yozgat’ı resmetmiş. Vahan Berberyan hayatı hakkındaki detaylar ise haberimizde…

Yozgat’a duyduğu özlemi tabloya döken Vahan Berberyan, Yozgat’ı yağlı boya tablosu şeklinde resmederek tarihe kazımış.

1911'de Yozgat'tan ayrılıp bir daha geri dönemeyen Vahan Berberyan, Philadelphia'da yaşarken, tamamen aklında kaldığı kadarıyla bir Yozgat tablosu yaptı. Berberyan tarafından yapılan tablo şu anda Amerika'daki aile koleksiyonunda tutuluyor.

Araştırdığımız ve edindiğimiz bilgilere göre Vahan Berberyan, kendi soyağacını kendisi hazırladı. Hazırlanan soyağacına göre Berberyan’ın nesli, Amira Ohan Arslanyan ile başlıyor.

Berberyan, 1888 Yozgat doğumlu olmakla birlikte çeşitli nedenlerden ötürü Yozgat’tan ABD’ye gitti ve 1993’de ABD’de vefat etti.

Berberyan, eğitimini memleketinin Ermeni okulunda alıp daha sonra Ermeni Protestan okuluna ve Osmanlı idadisine devam etti. Daha sonra anne ve babası tarafından Ankara’ya gönderilen Berberyan, orada Cizvitlerin okuluna gitti.

İstanbul’da hukuk eğitimi aldıktan sonra Osmanlı ordusuna yazılan Berberyan, firar edip 1911’de ABD’ye kaçtı.