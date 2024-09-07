Yozgat İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer başkanlığında, il merkezi ve ilçelerde görevli personelin katılımı ile toplantı düzenlendi. Toplantıda Yozgat’ta genelinde alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü.

Toplantı gündemde, 2024/2025 eğitim öğretim yılı ve spor müsabakalarının başlaması sebebiyle Yozgat genelinde alınacak emniyet tedbirleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar, narkotik, terör, asayiş, düzensiz göç, organize suç örgütleri ve diğer suç türleri ile mücadele konuları değerlendirildi.