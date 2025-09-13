Yozgat Gençlik Merkezi, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı için şehre gelen üniversite öğrencilerini Yozgat Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde karşıladı. Gençlik merkezinin gönüllüleri, gençlik liderlerinin rehberliğinde öğrencilere hem hoş geldiniz dedi hem de şehir hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Şehir dışından gelen üniversite öğrencileri, terminalde düzenlenen organizasyonla sıcak bir şekilde karşılandı. Gençlik liderleri, öğrencilerle sohbet ederek Gençlik Merkezleri ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlar hakkında bilgi verdi.

Etkinlik kapsamında karşılanan öğrenciler, gördükleri misafirperverlikten memnun olduklarını belirtti. Öğrenciler, yapılan bu organizasyon için Gençlik Merkezi ekibine teşekkür etti.

Gençlik Merkezi, yeni eğitim yılı boyunca öğrencilerin uyum sürecini kolaylaştıracak çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı. Ayrıca gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak projelerle şehirde daha aktif rol almalarının teşvik edileceği belirtildi.