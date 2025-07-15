Erzincan-Yozgat arası kaç km gibi sorular oldukça merak ediliyor. Cevaplar için işte detaylar..

Erzincan insanı kendine bağlayan düzenli şehir hayatı olan birçok doğa güzellikleri ve ekonomik alışveriş imkanı ile huzurlu bir hayat için ideal bir tercihtir.

Yozgat-Erzincan Yol Güzergahı ?

Amasya-Erzurum yolu üzerinden 6 saat 28 dk sürüyor.

Gerede-Gürbulak yolu üzerinden ise 7 saat 6 dk sürüyor.

Erzincan-Yozgat Arası Kaç km?

Ortalama 464 km.

Yozgat-Erzincan Arası Kaç Saat Sürüyor?

Ortalama 5 saat 45 dk sürüyor.

Erzincan Neyi İle Meşhurdur?

Yaprak döner, yaprak sarma, kesme çorbası, su böreği, kuzu dolması, gibi yemekleri oldukça sevilir.