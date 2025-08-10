Yozgat Valiliği, il sınırları içerisinde özellikle Çatak Mezarlığı civarında devam eden anız ve ot yangınları nedeniyle vatandaşları uyardı. Yetkililer, yangın riskinin yüksek olduğu bu dönemde vatandaşların çok daha dikkatli ve duyarlı davranmalarını istedi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Tüm uyarılarımıza rağmen, anız ve ot yangınları maalesef il genelinde devam etmektedir. Bu yangınlar sadece tarım arazilerine değil, ormanlık alanlara da ciddi zarar vermekte, geniş çaplı yangınlara dönüşme riski taşımaktadır” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Ormanlık alanlarımıza ve tarım arazilerimize ateşle yaklaşılmamalı; açık alanlarda sigara izmariti, cam kırıkları, plastik gibi yanıcı maddeler kesinlikle bırakılmamalıdır” ifadeleri yer aldı.

Yangınların bir kıvılcımla başlayıp kısa sürede büyük orman alanlarını, yerleşim yerlerini ve doğal yaşamı tehdit ettiğinin altını çizen valilik yetkilileri, vatandaşların yangın veya şüpheli durumlarla karşılaştıklarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni derhal aramaları gerektiğini vurguladı.

Yozgat Valiliği, anız yangınlarının kontrol altına alınamaması halinde; ekili tarım alanlarının zarar görmesinin yanı sıra, ekosistemin, insan sağlığının ve maddi kaynakların büyük ölçüde tehlikeye gireceğini belirterek, tüm halkı bu konuda sorumluluk almaya çağırdı.

Yetkililer, yaz mevsiminde artan sıcaklıklar ve rüzgârın etkisiyle yangınların daha hızlı yayılabileceğini hatırlatarak, “Lütfen tarım arazilerinde anız ve ot yakma işlemi yapmayınız veya bu konuda yetkililerden bilgi alınız. Yangınların önlenmesi için hep birlikte hareket etmeliyiz” dedi.

Yozgat Valiliği’nin çağrısı, sadece bireysel tedbirlerin değil, toplumsal duyarlılığın artırılmasının da yangınların önlenmesinde hayati rol oynadığını gösteriyor. Yangınlara karşı birlikte mücadele etmek için vatandaşların tüm uyarıları ciddiyetle dikkate alması gerekiyor.