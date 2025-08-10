Yozgat Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından organize edilen “Gençlik Yaz Okulları” programına katılan gençlerle birlikte sosyal dayanışma ve paylaşma temalı kapsamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Program kapsamında bir araya gelen gençler, hem eğlenme hem de kişisel gelişim açısından önemli kazanımlar elde etti.

Yozgat Gençlik Merkezi tarafından yapılan açıklamada, etkinlikte gençlere yönelik çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlendiği, bu sayede gençlerin takım çalışması, iletişim becerileri ve dayanışma ruhunun güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Etkinlikte, katılımcılar birbirleriyle kaynaşma fırsatı bulurken, birlikte hareket etmenin ve paylaşmanın önemi uygulamalı olarak deneyimlendi.

Yetkililer, “GSB Gençlik Yaz Okulları programımıza katılan gençlerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik, onların hem sosyal hayata adaptasyonunu kolaylaştıracak hem de gençler arasında güçlü bağlar oluşturacaktır. Birlikte geçirdiğimiz bu anlamlı gün, gençlerimizin kişisel gelişimleri için önemli bir adım olmuştur” dedi.

Yozgat Gençlik Merkezi, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayan faaliyetlerini sürdüreceğini bildirirken, gençlerin kendilerini ifade edebileceği, yeni arkadaşlıklar kurabileceği ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesine destek olunacağı ifade edildi.