Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törende, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Garnizon Komutan Vekili Hava Mühendis Albay Hasan Şimşek ve Belediye Başkanı Kazım Arslan, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali Özkan, Albay Şimşek ve Başkan Arslan, katılımcıların bayramını kutladı.

Jandarma Üsteğmen Muhammet Sefa Köksal, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, 30 Ağustos’un Türk milletinin bağımsızlık yolunda verdiği mücadelenin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Köksal, şunları ifade etti: “Türklüğün tarih sahnesinde varoluşundan bu yana yok edilmeye çalışıldığı her dönemde, milletimizin azmi ve ordumuzun kahramanlığıyla karşılık verilmiştir. 30 Ağustos Zaferi, bağımsızlık yolunda esaret altındaki uluslara ışık tutan ve ateşi hiç sönmeyecek bir bağımsızlık meşalesidir. Bu zafer, bir imparatorluktan genç ve dinamik bir devletin doğuşunun ifadesi olmuştur.”

Köksal, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andığını da sözlerine ekledi.

Törende komandolar gösteri sundu, halk oyunları ekipleri sahne aldı. Program, öğrenci ve askerlerin geçişiyle sona erdi.