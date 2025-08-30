Yaz tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlıyor. İlkokula yeni başlayacak öğrenciler için eğitim, 1 Eylül’de adaptasyon sağlanması adına bir hafta erken başlayacak. Bu çerçevede Elazığ’da bulunan kırtasiyeciler, gerekli stoklarını yaparak öğrencileri beklemeye başladı. Okulların açılmasına sayılı günler kala velilere seslenen kırtasiye işletmecisi, alışverişlerini son günlere bırakmamaları ve sağlıklı ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Batı Kitap ve Kırtasiye Mağazalarının Genel Müdürü Mustafa Batı, "Tabi okul sezonu hazırlığı bir süreçtir, öyle kısa bir süreç değil. Aşağı yukarı 11 aydır biz bu aya hazırlanıyoruz. Sezon bittikten hemen sonra yeni sezona hazırlanmaya başlarız. Ürünleri tedarik etmeye başlarız. Hazırlıklarımız tamam, son 15 gün içerisinde mağazalarımızı hazır hale getirdik. Matarasından, çantasına, beslenmesinden kalemliğine kadar bütün kırtasiye çeşitlerini yeni sezona hazır bir şekilde bekliyoruz. Bizim mağazalarımızda okul öncesi eğitimden kreş sürecinden ve üniversite bitene kadar tüm ihtiyaçlarını aynı çatı altında en kalitelisini ve hesaplısını bulabiliyorlar. Ülke olarak birkaç yıldır bir enflasyon döneminden geçiyoruz. Biz geçen yılki fiyatlarımızı değiştirmedik. Çok ufak tefek değişiklikler olmuştur ama bunu da en düşük seviyede tutmaya çalıştık" dedi.

"Geçen Yılki Fiyatlarla Satış Yapıyoruz"

Genel olarak herkes geçen yılki fiyatlarla satış yapıyor diyebilirim. Artık eskisi gibi değil, eskiden veliler okulların açılmasını beklerdi. Öğretmen listeyi verirdi, velilerde o listeye göre alışveriş yapardı. Ama artık öyle bir pozisyon yok. Listeler önceden veriliyor. Bütün öğretmenlerin konuşma grupları var. O gruplardan ihtiyaçlar paylaşılıyor. Mağazalar da hazır olduğu için dolayısıyla bekleyerek kalabalığa kalmaya gerek yok. Hatta biz insanların daha rahat bir şekilde alışveriş yapması amacıyla kampanya başlattık. Alışveriş yapan müşterilerimize futbol topu hediye ediyoruz. Bunu da okulun açıldığı güne kadar yapıyoruz. Çünkü insanların okulları açılmadan önce gelerek rahat bir şekilde alışveriş yapmalarını istiyoruz" diye konuştu.

"Öğrenciler Kesinlikle Sağlıklı Ürünler Tercih Etmeli"

Batı, "Öğrenciler kesinlikle sağlıklı ürünler tercih etmeli. Sonuçta bu ürünleri kullanacak olanlar çocuklardır. Onun için buna maksimum derecede dikkat etmek lazım. Beslenme çantası ve kabı satıyoruz, matara satıyoruz çocuğun içeceğine etki ediyor. Daha küçük gruplarda boya ve hamur grubunu çocuklar istemeyerek ağızlarına götürebilirler. Bunun için buna maksimum derecede dikkat etmemiz lazım. Özellikle ürün alırken ve seçerken fiyata bakacağız ama sadece fiyata bakmamak lazım. Güvenilir ve bu işi meslek olarak 12 ay boyunca yapan firmaları tercih etmek lazım. Bu işi sadece bir reyon açarak 10 gün yapanlardan çok doğru malzemeler alınamayabilir. Onun için mesleği olan firmalardan alışveriş yapmak lazım. Bütün kırtasiyeler ürünlerini tamamladı öğrencileri bekliyoruz. Birkaç gündür hareketlilik ve yoğunluğumuz var" şeklinde konuştu.