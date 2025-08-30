Çamlıbel Elektrik Dağıtım Şirketi (ÇEDAŞ), 31 Ağustos 2025 tarihinde merkez ilçedeki bazı bölgelerde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

Kesinti yapılacak bölgeler arasında Merkez Aşağınohutlu, Merkez Karatepe, Merkez Bilal Şahin, Merkez Erdoğan Akdağ ve Merkez Çapanoğlu mahalleleri bulunuyor.

Planlamaya göre, 31 Ağustos 2025 tarihinde saat 02.00 ile 04.00 arasında birçok mahalle ve caddeye elektrik verilemeyecek. Etkilenecek alanlar şunlar:

Merkez Aşağınohutlu Mahallesi (Sinema Sokak, Şahin Sokak ve çevresi)

Merkez Karatepe Mahallesi (Şehit Bayram Karataş Cd, Şht. Mürsel Ocak Sk ve Yıldırım bölgesi)

Merkez Köseoğlu, Merkez Medrese, Merkez Mehmet Hulusi Efendi, Merkez Yukarınohutlu Mahallesi

Merkez Çapanoğlu Mahallesi (Cemil Çiçek Cd, Faik Boran Sk)

Osmanpaşa Köyü Cami Mahallesi (Belediye Park Sk)

Bunun yanı sıra, Aşağı Nohutlu Mahallesi’nin bir kısmında 31 Ağustos 2025 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

ÇEDAŞ, vatandaşlardan planlı bakım ve yatırım çalışmaları sırasında gerekli önlemleri almalarını ve kesinti saatlerine göre hazırlık yapmalarını istedi.