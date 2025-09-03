Ziraat Türkiye Kupası heyecanı kapsamında Ahi Stadyumu’nda oynanan Yozgat Bozokspor, Fatsa Belediyespor karşılaşması, sadece futbol değil, duygu dolu anlara da sahne oldu.

Yozgat Bozokspor Teknik Direktörü ve Kırşehirli Hakan Karaca, maç öncesinde ve sonrasında Kırşehirspor taraftarlarından büyük sevgi gösterisi gördü.

Bir dönem Kırşehir Petlasspor’da oynayan ve Kırşehirspor’da teknik direktörlük yapan, takımıyla önemli başarılara imza atan Karaca, memleketinin takımıyla yolları ayrılsa da, Kırşehirli futbolseverlerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor.

Maç öncesi ve esnasında tribünlerden yükselen tezahüratlar ve alkışlarla karşılanan tecrübeli teknik adam, bu ilgi karşısında duygu dolu anlar yaşadı.

Karşılaşmanın ardından basın açıklamalarda bulunan Hakan Karaca, “Bugün geçmişte top oynadığım ve yeşil-beyazlı renklerle teknik direktörlük yaptığım Ahi Stadyumu’na adım attığım andan itibaren Kırşehirli hemşehrilerimin sıcak ilgisiyle karşılaştım. Taraftarlarımızın, Kırşehirspor’dan ayrıldıktan sonra bile bana gösterdiği bu sevgi, gerçekten tarif edilemez. Kırşehir benim doğup büyüdüğüm, futbola adım attığım, hayallerimin başladığı yer. Bu şehirde antrenörlük yapmak, bu kentin çocuklarına dokunmak, saha kenarında bu tribünlere selam durmak benim için her zaman ayrı bir gurur oldu. Bugün farklı bir takımla Kırşehir’e gelsem de, burası benim memleketim. Bu stadyum, bu tribünler, bu bayrak hepimizin ortak değeri. Gösterilen bu vefaya yürekten teşekkür ediyorum. Özellikle Kırşehirspor taraftar gruplarına, genç kardeşlerime, eski dostlarıma ve bu güzel anı yaşamamıza vesile olan herkese minnettarım. Futbol bir rekabet oyunu olabilir ama sevgi, saygı ve vefa bu oyunun en kıymetli yanıdır. Bu sevgiyi hiçbir zaman unutmayacağım” dedi.