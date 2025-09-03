Ahi Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazanarak bir üst tura yükseldi. Bozokspor ise kupaya erken veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2025-2026 sezonu heyecanı başlarken, 1. ön eleme turunda Yozgat Bozokspor ile Fatsa Belediyespor kozlarını paylaştı. Yozgat temsilcisinin stadyumu tadilatta olduğu için karşılaşma Kırşehir’de, Ahi Stadyumu’nda oynandı.

Van bölgesi hakemi Serkan Pınar’ın yönettiği mücadeleye hızlı başlayan taraf Yozgat Bozokspor oldu. Kırmızı-siyahlı ekip, henüz 6. dakikada Mehmet Eren’in ceza sahası dışından kaydettiği şık golle 1-0 öne geçti ve maçın kontrolünü eline aldı.

Erken gelen golle moral bulan Bozokspor, taraftar desteğini de arkasına alarak oyunu rakip sahaya yıktı. Ancak savunmasını sağlam tutan ve geçiş oyununu başarıyla uygulayan Fatsa Belediyespor, ilk yarının ortalarından itibaren oyunu dengeledi.

Dakikalar 33’ü gösterdiğinde Ordu temsilcisi ceza sahası içinde kazandığı penaltı ile beraberlik fırsatı yakaladı. Topun başına geçen Bertu Alican Özyürek, kaleciyle topu ayrı köşelere göndererek skoru 1-1 yaptı.

Karşılıklı atakların yaşandığı ilk yarıda başka gol sesi çıkmayınca, takımlar soyunma odasına beraberlikle gitti.

Mücadelenin 2’nci yarısına daha diri başlayan ekip yine konuk takım Fatsa Belediyespor oldu. Orta sahada topa daha fazla sahip olmaya başlayan Ordu temsilcisi, dakikalar ilerledikçe rakip ceza sahasında daha fazla görünmeye başladı.

Bu baskı golü de beraberinde getirdi. İlk yarının da golcüsü olan Bertu Alican Özyürek, bu kez ceza sahası içindeki düzgün vuruşuyla takımını 2-1 öne geçirdi. Tecrübeli oyuncu, performansıyla maça damgasını vurdu.

Maçın kalan bölümünde Bozokspor skoru dengelemek için yüklense de, Fatsa Belediyespor savunması kritik anlarda hata yapmadı. Özellikle kaleci ve stoper hattı yerinde müdahalelerle Bozok temsilcisine gol izni vermedi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Fatsa Belediyespor’un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Yozgat Bozokspor, ev sahibi olduğu karşılaşmadan mağlup ayrılarak Türkiye Kupası’na 1. turda veda etti.