Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Akpolat, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Teğmen Semih İsen, İlçe Emniyet Müdür Vekili Aslan Demirkazan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, okul müdürleri, rehber öğretmenler ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sunumunu Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Ünal Erkaya, Jandarma Komutanlığı sunumunu Uzman Jandarma Yedi Kademeli Çavuş Bekir Çimen, Emniyet Müdürlüğü sunumunu ise polis memurları Esra İlhan ve Bekir Şahin yaptı.

Sunumların ardından ilçe genelindeki okullarda öğrencilerin ve velilerin daha güvenli ve huzurlu bir eğitim ve öğretim yılı geçirmesi amacıyla okul çevresi ve güzergahlarında alınacak tedbirler değerlendirildi. Toplantıda okul çevresindeki güvenlik kameraları, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele, öğrencilerin güvenliği ve trafik denetimleri konuları ele alındı.

Kaymakam Canpolat’ın okul güvenliği konusundaki konuşmasının ardından toplantı sona erdi.