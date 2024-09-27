Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Kırak danışmanlığında lisansüstü öğrencimiz Fen Bilimleri Öğretmeni Samet Cengiz ve Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nde görev yapan Mehmet Akınol tarafından yürütülen “Engelleri Aşan Yapay Zekâ” adlı proje 788 bin 161 takım ve 1 milyon 600 bin yarışmacının katıldığı TEKNOFEST 2024'te “Engelsiz Yaşam Teknolojileri” kategorisinde AyaDor2024 Takımı, Türkiye 2’ncisi oldu.

Proje, engelli bireylerin taşınmasında ve kendi ihtiyaçlarını karşılamasında önemli kolaylıklar sağlayacak özelliklere sahip tekerlekli sandalye tasarlandı.

Tekerlekli sandalye; GPS konumlandırma sistemi, GSM modülü ve nabız sensörü gibi teknolojik donanımlarıyla engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak uygulamalar içeriyor. Projeye konu olan sandalye sensörler yardımıyla engelli bireyin nabız bilgilerinin alınması, normal değerlerin dışına çıkıldığında ebeveyne anlık konum ve nabız bilgisi iletilmesini sağlıyor. Ayrıca, baş hareketleri ile kontrol edilebilen bu tekerlekli sandalye, "Acil Mod" özelliği sayesinde kişinin bayılması durumunda güvenli bir şekilde kendini koruyarak, engelli bireyin can güvenliği için önemli olanaklar sunuyor.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak yapay zeka teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen projenin TEKNOFEST 2024'te “Engelsiz Yaşam Teknolojileri” kategorisinde önemli bir derede elde etmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Özellikle projede kullanılan yapay zeka algoritmaları, engelli bireylerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları minimize etmeye yönelik inovatif çözümler sunduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar , “Bu önemli projeyi hazırlayan Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Kırak danışmanlığında lisansüstü öğrencimiz Fen Bilimleri Öğretmeni Samet Cengiz ve Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nde görev yapan Mehmet Akınol’a teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum ”dedi.