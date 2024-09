14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimler sonrasında Süleyman Şahan, 28. Dönem Yozgat Milletvekili olarak meclise girdi. 2 Haziran 2023 tarihinde ant içerek görevine başladı.

“İLK GÜNDEN BERİ HEYECANIMIZ HİÇ BİTMEDİ”

14 Mayıs 2023’de ilk seçildiği andan bahseden Süleyman Şahan o anki duygularını şu ifadelerle anlattı; “14 Mayıs seçimlerinde ben buradaydım yani Yozgat merkezdeydim. İl başkanlığımızdaydık. Seçim ikinci tura kalınca biz hiç sevinmedik. Bizim milletvekili olmamızın hiçbir önemi yoktu. Bizim için önemli olan tabi ki cumhurbaşkanımızın seçilmesiydi. O günden sonra son güne kadar mazbatamızı almadık. Cumhurbaşkanımız 28 Mayıs’ta cumhurbaşkanı olarak seçildikten sonra mazbatamızı aldık ve Ankara’nın yolunu tuttuk. O müthiş bir heyecandı. Rabbime sonsuz şükürler olsun bu genç yaşta bize böyle şerefli onurlu bir görev nasip oldu. O anki heyecan müthiş bir heyecandı. Meclisin içerisine ilk defa giriyorum. Yemin edeceğim kürsüye ilk defa çıkıyorum. O heyecan şunun heyecanıydı aslında, bizim Yozgat’a olan sevdamız, Yozgat’a hizmet etme sevdamızın heyecanıydı. Oradaki kürsüdeki heyecanı ilk günden beri bu heyecanımız Allah’a şükürler olsun hiç bitmedi ve hiç bitmeyecek.” dedi.

14 SORU ÖNERGESİ, 1 MECLİS GENEL GÖRÜŞME ÖNERGESİ

Süleyman Şahan ilk 500 gününde 14 kanun teklifine imza attı. Ayrıca Şahan’ın bir tane de ilk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergesi bulunmakta. 4 Temmuz 2024 tarihinde, Srebrenitsa Soykırımının unutturulmaması, Filistin halkına yönelik benzer saldırıların ve bu türden insan hakları ihlallerinin önlenmesine yönelik tedbirlerin görüşülmesi amacıyla bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergeye Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan imza attı.

Süleyman Şahan vekil olduğu ilk 500 günde mecliste bir de meclis araştırma önergesinde imzası bulunmaktadır. Şahan, ilk imza sahibinin AK Parti Sivas Milletvekili Abdullah Güler’in olduğu, yapay zekanın kazanımlarına yönelik atılacak adımların ve yasal altyapının belirlenmesi, yapay zekanın toplumsal alanda ortaya çıkarabileceği risklerin tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınabilmesi amacıyla bir meclis araştırması açılmasına yönelik önergeye imza atmıştır.

GENEL KURUL KONUŞMALARI

İlk konuşmasını ant içerek yapan Süleyman Şahan ardından meclis genel kurulunda 4 konuşma daha gerçekleştirmiştir.

Süleyman Şahan ilk konuşmasını 22 Haziran 2023 yılında, Yozgat’a ilişkin açıklama yapmıştır.

Ardından 18 Ekim 2023’te batılı ülkelerin İsrail'e gözlerini yummuş durumda olduklarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştur.

Şahan bir sonraki konuşmasını 23 Aralık’ta Pençe-Kilit Harekatında şehit olan 12 asker için yapmıştır.

BAKAN ZİYARETLERİ

İlk 500 günde Süleyman Şahan birçok bakanı ziyaret etti. İlk ziyaretini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yapan Şahan, 17 bakanlığın tamamını görev süresinde ziyaret etti. 17 bakanlığı toplamda 74 kez ziyaret eden Şahan, 8’er kez ile en çok Sağlık Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı’nı ziyaret etti.

“BAKANLARIMIZ SAĞ OLSUN YOZGAT’I SEVİYOR”

Şahan bu ziyaretlerin sebebi hakkında; “Bakanlıklarımızı ziyaretimizdeki amacımız öncelikle memleketimize yapılan yatırımları, devam eden yatırımları, yeni yatırımları bakanlarımızdan talep etmek. Bunun yanında sadece memlekete yapılan yatırımlar değil, belediyelerimizin taleplerini de bakanlarımıza iletiyoruz. Bireysel taleplere kadar bakanlıklarımıza iletiyoruz. İcra makamı onlar oldukları için memleketin ne talebi varsa bakanlarımıza iletiyoruz. Benim farklı bir çalışma sistemim vardır. İlçelerden, beldelerden, vatandaşlardan gelen bütün talepleri bir klasörlerim ve sonrasında bakanlarımızı ziyaret ettiğimizde her birine teker teker talep ederim. Bakanlık ziyareti rakamlarında bizim sosyal medyamıza atılan rakamlar bunlar. Aslında sosyal medyaya atmadığımız gecenin 2’sinde bakanlarımızla telefonla görüşüp acil olan ya da yapılacak işler noktasında bakanlarımızla görüştüğümüzde oluyor. Onun haricinde sosyal medya hesaplarımıza atılmayan, fotoğrafını çekmediğimiz yüzlerce görüşmemiz olmuştur. Bakanlarımız sağ olsun Yozgat’ı seviyor başta Cumhurbaşkanımız Yozgat’ı çok seviyor Yozgat’a verdiği önemi ve değeri yapılan hizmetlerden belli” dedi.

ÇİFTÇİ SORUNLARI

Şahan göreve geldiği ilk andan itibaren çiftçilerin sorunlarıyla yakından ilgilendi. Süleyman Şahan ilk olarak TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ile görüştü. Bu görüşmede Güldal’ı çiftçilerin sorunları ile ilgili olarak Yozgat’a davet etti. Ardından TMO Yozgat Başmüdürü Hasan Öztürk ile görüşerek çiftçilerin buğday alımlarının devamı için çalıştı. Şahan, 27 Temmuz 2023’de 171 bin ton buğday alındığını ve hedefin 700 bin ton olduğunu açıkladı. Devamında TMO Kayseri Bölge Müdürü Abdulnaim Gülseroğlu’ndan buğday alımları ile ilgili bilgi aldı ve çiftçinin buğdayının son damlasına kadar alınacağına dair söz verdi. 8 Eylül 2023’te Sorgun TMO ziyaretinde hedeflenen 700 bin tonun aşıldığını ve bu tarihe kadar rekor bir alımla 850 bin ton buğday alımı gerçekleştiğini duyurdu. Ayrıca alımları yerinde görerek çiftçilerin ve çalışanların taleplerini dinledi.

“YOZGAT’IN GEÇİM KAYNAĞI TARIM”

Çiftçilerle yakından ilgilenen Şahan bu ilgisinin sebebini şu ifadelerle anlattı; “Yozgat’ın geçim kaynağı aslında büyük çapta tarım ve hayvancılık olduğu için ve çiftçilerimizin çok fazla talebi ya da sıkıntıları olduğu için ben mahsul zamanında yaklaşık 3-4 bin telefon alıyorum. Çiftçilerimizle bizzat görüşüyorum her noktada sırasıyla, ürününün fiyatı ile alakalı aklınıza gelebilecek her türlü problemde çiftçimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bir ülke sadece üreterek kalkınabilir Yozgat’ımızın kalkınmasının en önemli unsur üretmek. Sürekli çiftçilerimizin yanındayım, taleplerini dinliyorum, sıkıntılarına elimizden geldiği ve gücümüzün yettiği kadarıyla derman olmaya çalışıyorum. Çiftçilerimizle gecenin 2’sinde, sabahın 6’sında telefon alıyorum ve elimizden geldiği kadarıyla onların taleplerini iletme noktasında üstümüzde büyük bir vazife büyük bir sorumluluk var biz o vazifeyi yerine getiriyoruz. Bana gelen her talep ya da vatandaşın her sıkıntısı benim kendi derdimmiş gibi ilgilendiğim için her biriyle tek tek görüşüyorum” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK ALANI ÇALIŞMALARI

Sağlık alanında genelde yerinde incelemeler yaparak, Yozgat’ın ihtiyaçlarını not aldı. Bunun sonucunda ise en çok ziyaret ettiği bakanlıklardan birisi sağlık bakanlığı oldu. Yerköy’de yapımı devam eden devlet hastanesini ziyaret etti. Bu ziyaretinde hastanenin ihtiyaçlarını ve isteklerini not aldı. Ak Parti teşkilat üyeleri ile birlikte İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin'i ve çalışanları ziyaret edildi. Yozgat'ta hastanelerin ihtiyaçları ve eksikleri görüşüldü. Yozgat Şehir Hastanesini ziyaret ederek bilgi aldı.

“ASIL ÖNCELİĞİMİZ YOZGAT’A DOKTOR ALMAK”

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan sağlık alanındaki çalışmaları hakkında; “Sağlık alanında hastane anlamında Yozgat genelinde merkez dahil 14 ilçemizde hiçbir eksiğimiz yok. Hastanelerimizin makine ekipmanları noktasında eksikliklerin olduğu zaman ben bizzat yerinde gidip ziyaret edip eksikleri bizzat not alıyorum ve sonrasında ilgili bakanlığımız ziyaret edip onların teminini sağlıyorum. Bakanlarımızı ziyaret etmemizin sebebi aslında budur. Birinci önceliğimiz doktor istiyoruz. Doktor sayımız şuan yeterli gelmeyebilir şöyle istatistiksel bir bilgi var. Şehir Hastanemiz kurulduğunda 111 tane uzman doktorumuz vardı muayene sayımız 400 bindi, şuanda 113 bin uzman doktorumuz var muayene sayımız 1 milyon civarında. Gün geçtikçe doktor sayısı talebi ihtiyacı çok olduğu için asıl önceliğimiz Yozgat’a doktor almak. Bu anlamda da ben başta Cumhurbaşkanımıza sonrasında Fahrettin Koca’ya teşekkür ediyorum. Bütün illerin atama sayılarına bakın Yozgat her zaman pozitif ayrımcılığa maruz kaldı her zamanda en fazla doktor Yozgat’a verildi. Geçtiğimiz günlerde en son 137 tane doktorumuz atanmış oldu.

İLÇE ZİYARETLERİ

İlçe teşkilatlarını ziyarete başlayan Süleyman Şahan 27 Temmuz 2023’de ilk ziyaretini AK Parti Sorgun İlçe teşkilatına yaptı. Ardından sırasıyla Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı, Boğazlıyan, Çayıralan, Aydıncık, Çekerek, Kadışehri, Akdağmadeni, Saraykent, Sarıkaya ilçelerinin AK Parti ilçe teşkilatlarına ziyarette bulundu.

Bu ziyaretlerin ardından 2 ay sonra yeniden ilçe ziyaretlerine başladı. Ziyaretlerine ilk olarak 04 Eylül 2023’de Sarıkaya ile başlayan Süleyman Şahan, bu ziyaretleri 28 Eylül 2023’de Boğazlıyan ziyareti ile tamamladı. Bu 24 günlük süre içerisinde 13 ilçeye ziyarette bulunmuş oldu.

Ardından AK Parti’nin yerel seçim çalışmaları kapsamında da Yozgat’ta ilçe ziyaretlerinde bulundu. İlk ziyaretini 15 Şubat 2024’de Boğazlıyan’da yapan Şahan, bu ziyaretleri 24 Mart 2024’de Çekerek mitingi ile sonlandırdı. 9 günde Yozgat’ın tüm ilçelerini ziyaret etti.

Seçim sonrası da ziyaretlerine devam eden Şahan, seçimden hemen sonra tüm AK Parti’nin Yozgat’taki tüm ilçe ve belde belediyelerini ziyaret ederek. Belediye başkanlarına görevlerinde başarılar diledi.

25 Ağustos 2024’de yeniden ilçeleri ziyaret eden Şahan 30 Ağustos’a kadar 5 günlük sürede, sırasıyla Aydıncık, Kadışehri, Çekerek, Çayıralan, Sarıkaya, Saraykent, Yenifakılı, Sorgun ve Çandır ilçelerini ziyaret etti.

Süleyman Şahan görevinin ilk 500 gününde son ilçe ziyaretini AK Parti’nin Türkiye Buluşmaları programı kapsamında sabah Aydıncık’ı, akşam ise Sorgun ziyaret ederek yaptı.

“ÇALIŞMAMIZIN TEK NEDENİ YOZGATLILARA OLAN SEVDAMIZDANDIR”

İlçe ziyaretleri hakkında Şahan; “Yaklaşık 500 gün oldu. Bu 500 günlük süre zarfında ben sadece 3 defa gelmedim 3 hafta sonu Yozgat’a gelmedim. Onun haricinde meclis tatilinde 73 gün boyunca sahadaydım. Bu yıl yaklaşık 50 gündür sahadaydım. Bazen görevlerimizin olduğu zaman Ankara’ya gidiyoruz hemen ertesi gün geri dönüyorum. Bu kadar ziyareti şunun için yapıyorum. AK Parti olarak hiçbir zaman seçimden seçime çalışan bir parti olmadık. Biz seçim için sahaya çıkıp vatandaştan oy için gelmedik gelmeyeceğiz de. Bu görev bizde olduğu sürece hep devam edeceğiz. Biz hep sahada olacağız. Sahada vatandaşlarımızı dinliyorum. Kurumlarımızı dinliyoruz. Sivil Toplum Kuruluşlarını dinliyoruz. Her birini ayrı ayrı en ince kılcal damarlarına kadar ziyaret ediyoruz. Oradan aldığımız notlar, talepler, istekler ve ihtiyaçlar hepsini biz meclisin açılmasıyla beraber bakanlarımıza ve yetkili kişilere iletiyoruz. Siyaset şu demek değildir. Siyaset iki şeyi birden yapmamız gerekiyor hem hizmet edeceksin, hem eser üreteceksiniz, hem vatandaşın içinde olacaksınız, hem kalplere dokunacaksınız. Dokunma kültürü dediğimiz ikisi birden götürmek için bu kadar sık ziyaret ediyorum. 14 ilçem 22 beldem var süre ve dakika olarak şunu söyleyebilirim günlük 15-16 saat çalışma süremiz var. Her bir vatandaşımızın talebine isteğine dönüyoruz. Her mesaj atana, her arayana müsait olmasam bile müsait olduğum vakit mutlaka dönüş yapıyorum. Burada insanların bizlere verdiği bir sorumluluk var. Bu bir vebaldir, benim aslında bu vebalin hakkını vermeye çalışmamdan kaynaklanıyor. Ben vatandaşımızın içinde olmayı seviyorum onları bizzat kendilerinden dinlemeyi seviyorum. Bu bireysel bir sorunda olabilir, bu bir toplumsal sorunda olabilir. Sahadan bilgiyi aldığımız zaman bakanlarımıza çok rahat iletebiliyoruz. Kulaktan dolma değil bizzat yerinde görüp yerinde duyup vatandaşımız ne söylüyorsa da kendilerine iletiyorum. Onların sesi ve nefesi olurum diye çıkmıştım bu yola. Bu yola ben çıkarken birkaç cümle kullanmıştım ben Yozgatlı vatandaşların sesi olacağım, nefesi olacağım, gençliğim Yozgat’a feda olsun dedim. Enerjimiz Yozgat’a feda olsun diye bu yola çıktık. Bu kadar çalışmamızın tek nedeni Yozgatlılara olan sevdamızdandır” dedi.

HALK İLE TEMAS

Süleyman Şahan ilk 500 gününde Yozgat halkı ile çoğu zaman iç içeydi. Kimi zaman sevinçlerinde düğünlerde yer alırken, vatandaşların üzüntülü günlerinde cenazelerinde de yer aldı.

“BİR SİYASETÇİNİN YAPMASI GEREKEN BUDUR”

Halk ile sürekli temas halinde olan Şahan bu ziyaretlerle ilgili; “Bir siyasetçinin yapması gereken, olması gereken budur. Vatandaşın içerisinde olması gerekiyor. Ben buna inandığım için yıllarca teşkilatta görev aldım. Bu da kendime aldığım küçük notlardı. Bir gün ileride bu makamlar bize nasip olursa benim yapmam gereken işler noktasında vatandaşın her anında yanında olmak. Bakanlarımızı sürekli ziyaret edip talepleri defalarca iletmek bunlar benim teşkilatta iken kendime aldığım küçük notlardı. Bunun için vatandaşımızın ben acılı gününde, mutlu gününde de yanında olmaktan keyif alıyorum” ifadelerini kullandı.

20 Ekim 2023’de çok güzel bir projeye imza atan Süleyman Şahan, öğrencileri de unutmadı ve Yerköy İbrahim Karaoğlanoğlu ilkokulu öğrencilerini mecliste ağırladı.

2024’E ÇALIŞARAK GİRDİ

Özel günlerde de çalışan Süleyman Şahan 2024 yılına da çalışarak girdi. Yılbaşı gecesi önce Sorgun Devlet hastanesinde görev yapan nöbetçi çalışanları ziyaret etti ardından İl Emniyet Müdürlüğü ziyaretinde bulundu.

Yılbaşı gecesi çalışmasıyla ilgili Şahan; “Görevi başında olan memurumuz, polisimiz, vatandaşımız o gün görevde olduğu için bizlerde onların yanında olduk. Yılbaşı kutlamaktan ziyade onların yanında olmak bizi daha mutlu etti. Onlarla beraber yeni bir yıla girmiş olmanın mutluluğu var, onların yanında olduğumuzu gösterebilmek adına yılbaşını orada geçirdik. Gece yarılarına kadarda programlar devam etti” dedi.

“500 GÜN BENİM İÇİN 5 GÜN OLMUŞ GİBİ”

Son olarak görevinin ilk 500 gününü değerlendiren Şahan, milletvekilliğinin ilk 500 günü hakkında şu ifadelere yer verdi; “500 gün benim için 5 gün olmuş gibi. Çünkü çok yoğun çalışıyoruz. Hem meclis çalışmalarımız, hem saha çalışmalarımız, hem bakanlık ziyaretlerimizle beraber, bu 500 gün inanın benim için 5 gün geçmiş gibi. Ben bu yola çıkarken şunu söylemiştim gece uyumayacağım, gündüz yorulmayacağım demiştim. Enerjimi bu milletten alıyorum Yozgatlı hemşehrilerimizden alıyorum. Onların bir Allah razı olsun cümlesi bana enerji oluyor. Bu 500 gün inanın su gibi geçti. Yaptığım işlerden keyif alarak yapıyorum. Çok uzun mesailer harcıyorum çok ciddi efor sarf ediyorum ama hiç şikayetçi değilim. Şikayetçi de olmayacağım bu bir vebaldir bu görev bize vatandaşımız tarafından verildi. Bu görevin hakkını verebilmek bütün isteğimiz ve dileğimiz budur. Rızahi ilahiyi bizler buradan kazanacağımıza inanıyoruz bu düsturla çalışıyoruz 500 değil 500 binde olsa aynı enerji ile çalışacağıma inanıyorum.”