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Toplantıda Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, göreve geldikten sonraki geçen 5 aylık süreçte yapılan çalışmalar ve eğitim öğretim süreçlerine dair basın mensuplarına bilgiler verdi.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, basın mensuplarının üniversitenin en önemli paydaşlarından bir tanesi olduğunu söyledi.

Göreve başladıkları günden itibaren Yozgat’ta görev yapan basın mensupları ile sık sık biraraya geldiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, “Gece gündüz demeden toplumu bilgilendirmek adına fedakârca çalışan, topluma faaliyetlerimizi aktarmamıza aracılık eden basın mensuplarımızın Üniversitemizle ilgili fikirleri, önerileri, bizim için çok kıymetli. Bugün de ilimizdeki basın kuruluşlarında görev yapan köşe yazarlarımız ile bir araya gelerek hem Yozgat hem de üniversitemiz özelinde bir sohbet toplantısı gerçekleştirmek istedik” dedi.

Göreve geldikleri günden itibaren Yozgat Bozok Üniversitesi'nin değişim ve dönüşümüne yönelik önemli projeler başlattıklarına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar konuşmasının devamında; “30 bine yakın nüfusu ile büyük bir aile olan Yozgat Bozok Üniversitesi'nin yaşam alanı olan kampüsünü sosyal alanlarla donatılmış, doğa dostu ve herkesin kaliteli zaman geçirebilecekleri, bir kampüs haline getireceğiz. Diğer taraftan ihtisas alanımız olan “Endüstriyel Kenevir” üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Kenevir çok geniş yelpazede kullanılan bir ürün. Tekstilden otomobil sektörüne, inşaat malzemelerinden kozmetik sektörüne, bio dizelden, kompozit ürüne kadar çok farklı alanlarda yeni projeler üretiyoruz. Kenevir özelindeki bilimsel çalışmalarımız bundan sonrada aralıksız devam edecek. Bunun yanı sıra temel amacımız, üniversitemizin görünürlüğünü artırarak, eğitimde tercih edilen bir hüviyete kavuşturmaktır" dedi.