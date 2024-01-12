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Yozgat’ta çalışan kadın gazeteciler Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret ederek 10 Ocak İdareciler Gününü kutladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Özkan, kadın gazetecilere teşekkür ederek görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diledi.

Sohbet havasında geçen ziyarette Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat ile ilgili izlenimlerini, hali hazırda devam eden projeleri anlattı.

TEDBİR AMACIYLA KAPATILDI!

Ziyarette canlı hayvan pazarının kapatılmasına ilişkin açıklamada da bulunan Vali Özkan, tedbir amacıyla böyle bir önlem aldıklarını aktardı.

Özkan, özellikle dışarda yaşanan şap hastalığının yayılmasıyla birlikte alınan önlemin pazartesi günü uygulanacağını ifade etti.

PROJENİN ÇOĞU TAMAM

Kazankaya projesi için geçtiğimiz günlerde bir toplantı yaptıklarını bildiren Özkan, projenin çoğu kısmının tamamlandığını söyleyerek projenin tamamlandığında turizmi canlandıracağını kaydetti.