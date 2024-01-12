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Aydıncık ilçesinde bulunan Kösrelik Köyü tarım arazileri suyla buluşacak.

DSİ 12. Bölge Müdürlüğü tarafından Aydıncık Kösrelik Köyü Özdere üzerine yapımı başlanan Kösrelik Göleti, tamamlandığı zaman 1.810 hm3 depolama alanına sahip olacak ve 597 ha tarım arazisi suyla buluşacak.

Yozgat Valiliğinden yapılacak hizmet ile alakalı yapılan açıklamada, “Bu hizmetin Yozgat’a kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. İlimize ve Aydıncık ilçemize hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.