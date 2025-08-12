Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan çevre duyarlılığı çağrısı yaparak, en ağır cezalar uygulayacaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Kazım Arslan, şehir merkezinde zabıta ve temizlik işleri ekiplerince yürütülen çalışmalar sırasında çevre kirliliğine neden olan kişilere tepki göstererek, duyarsız vatandaşlara ağır cezalar uygulanacağını açıkladı.

Saat Kulesi’ne 100-150 metre mesafede bulunan bir bölgede yapılan temizlik çalışmalarında olumsuz manzaralarla karşılaşıldığını belirten Arslan, “Burada oturan hemşehrilerimiz, hemşerilik, çevre, dostluk, komşuluk bilincinin gereğini yerine getirmemişler. Çöplerini çöp kutularına atmak yerine apartman boşluklarına atarak son derece kötü bir ortam oluşturmuşlar” dedi.

Söz konusu alanın daha önce üç kez temizlendiğini hatırlatan Arslan, “Ekiplerimiz son kez temizlik yapıyor. Bu iki apartmanda oturan hemşehrilerimize ve yöneticilerine çok ağır cezalar uygulayacağız. Hiç kimse kusura bakmasın, Yozgat bizim. Yozgat’ı temiz tutmak zorundayız ama her şeyden önce kirletmemek görevimiz” ifadelerini kullandı.

Arslan, temizlik işçilerine haksızlık edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu görevin bilincinde olmayanlar en ağır cezayla karşılaşacak. Bundan sonra ekiplerimiz bu tür kirli ortamlara kesinlikle müsaade etmeyecek” diye konuştu.