Devlete ve hastanelere KPSS'siz ve KPSS'li personel alımı yapılıyor!
Devlete ve hastanelere KPSS'siz ve KPSS'li personel alımı yapılıyor!
İçeriği Görüntüle

Şehir genelinde uygulanan kaçak ve usulsüz yapılaşmaya karşı mücadelede, Abide İşhanı’nda tespit edilen kaçak yapılar ekipler tarafından yıkıldı.

Yozgat Abide İşhanı’nda Kaçak Ve Usulsüz Yapılar Yıkıldı! (1)

Uygulanan yıkım çalışmalarından sonra bölgede düzenleme ve iyileştirme çalışmaları sürdürüldü.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, yapılan kontroller anında mevzuata aykırı olduğu tespit edilen yapıların şehir estetiği ve güvenliği açısından risk oluşturduğu duyuruldu. Bu doğrultuda harekete geçen ekipler, yasal işlemlerden sonra kaçak yapıları kontrollü şekilde yıkarak alanı güvenli bir hale getirdi.

Yozgat Abide İşhanı’nda Kaçak Ve Usulsüz Yapılar Yıkıldı! (2)

Belediye yetkilileri, şehrin düzenli, güvenli ve estetik bir görünüm sağlaması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Özellikle kamu kullanımına açık alanlarda yasa dışı yapılaşmaya kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğinin üzerinde duruldu.

Yozgat Abide İşhanı’nda Kaçak Ve Usulsüz Yapılar Yıkıldı! (3)

Vatandaşlardan da bu süreçte gerekli duyarlılığı göstermeleri istendi.

Muhabir: Beyza Bulut