Şehir genelinde uygulanan kaçak ve usulsüz yapılaşmaya karşı mücadelede, Abide İşhanı’nda tespit edilen kaçak yapılar ekipler tarafından yıkıldı.

Uygulanan yıkım çalışmalarından sonra bölgede düzenleme ve iyileştirme çalışmaları sürdürüldü.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, yapılan kontroller anında mevzuata aykırı olduğu tespit edilen yapıların şehir estetiği ve güvenliği açısından risk oluşturduğu duyuruldu. Bu doğrultuda harekete geçen ekipler, yasal işlemlerden sonra kaçak yapıları kontrollü şekilde yıkarak alanı güvenli bir hale getirdi.

Belediye yetkilileri, şehrin düzenli, güvenli ve estetik bir görünüm sağlaması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Özellikle kamu kullanımına açık alanlarda yasa dışı yapılaşmaya kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğinin üzerinde duruldu.

Vatandaşlardan da bu süreçte gerekli duyarlılığı göstermeleri istendi.