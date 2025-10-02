YODES Başkanı Meltem Yılmaz, ziyarette yaptığı açıklamada, Çekerek ilçesindeki Lavanta Adası ve rafting bölgesinin turistler için önemli merkezler olduğunu belirtti.

Yılmaz, “Çekerek merkeze uğramadan insanlar bu alanları gezip gidebiliyor. Atıl durumda olan Çekerek Kapalı Cezaevi ise ilgi çekici olması nedeniyle ziyaretçileri Çekerek merkeze çekecek ve böylece yerel halk için gelir kaynağı oluşturacaktır” dedi.

Cezaevinin ziyaretçilerin ilgisini çekeceğine dikkati çeken Yılmaz, Sinop Cezaevi’ndeki ziyaretçi sayısına da işaret ederek, “Cezaevine kimse girmek istemez ancak merak ediyoruz, insanlar burada nasıl yaşamış? Çekerek Cezaevi’ni gezen biri olarak söyleyebilirim ki, doğal yapısı çok fazla bozulmamalı, sadece toz alma ve birkaç alana şerit çekilmesiyle, az maliyetle müze haline getirilebilir” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, dernek olarak Çekerek Kapalı Cezaevi’nin müze olarak değerlendirilmesini talep ettiklerini belirterek, “Binaya değil, bina bize hizmet etmeli. Çekerek merkezi ilgi çekici bir nokta haline getirecek bu proje için sesimizin duyulmasını umuyoruz” dedi.