Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, İsrail’in uluslararası sularda “Küresel Sumud Filosu”na yönelik gerçekleştirdiği müdahaleyi kınadı.

Rektör Yaşar, yaptığı açıklamada, insani yardım amacıyla yola çıkan sivil bir inisiyatife yapılan saldırının uluslararası hukuku, insan onurunu ve barış umutlarını açıkça hedef aldığını belirtti.

Yaşar açıklamasında, eylemin vicdanları derinden yaraladığı ve Gazze’deki insani çabaları sekteye uğrattığını söyledi.

Yaşar, masum sivilleri tehlikeye atan, uluslararası hukuku ihlal eden ve evrensel değerleri yok sayan bu eylemin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Yozgat Bozok Üniversitesi olarak adaletin, barışın ve insani dayanışmanın yanında olduklarını belirten Yaşar, saldırıyı kamuoyuna saygıyla kınadıklarını duyurdu. Haber Merkezi