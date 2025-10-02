Yalovaspor’da teknik direktör yardımcılığı görevine başlayan Özbay için Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı ve Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Başkanı Ömer Aydoğmuş destek mesajı yayımladı.

Aydoğmuş mesajında, “Her başarı bir emeğin, her zafer bir inancın eseridir. İlhan hocamızın, gençlerimize örnek olacak disiplinini, çalışkanlığını ve inancını bundan sonra Yalova Spor’a yansıtacağına inancım sonsuzdur” ifadelerini kullandı.

Spora gönül vermiş bir isim olarak Özbay’a başarı dileklerinde bulunan Aydoğmuş, “Yüreğini spora, aklını geleceğe adayan hocamıza çıktığı bu yolda üstün başarılar diliyorum. Yolun açık, başarıların daim olsun” dedi.