Kamu kurumlarına ve hastanelere KPSS'siz ve KPSS'li 16 bin 242 personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Devlet dairelerine ve hastanelere büro personeli, güvenlik görevlisi, sağlık teknikeri, tekniker, temizlik görevlisi, destek personeli, mimar, teknisyen, tıbbi sekreter, ebe, fizyoterapist kadrolarında istihdam etmek üzere çok sayıda personel alımı yapılıyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere yapılan personel alımının detayları için detaylar…

Başvuru Genel Şartları Nelerdir?

İlanlara başvuracak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde duyuruldu:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak, erkek adaylar için askerlik yapmış, henüz askerlik yaşına gelmemiş, gelmişse tecilli olması, atanacağı görevini yapmasına engel sağlık sorunu olmaması gerekmektedir.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

İlan ve Başvuru Detayları

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 36 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüklerine personel alımı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 18 personel alımı

Harran Üniversitesi 23 personel alımı

Orman Genel Müdürlüğü 262 personel alımı

Yalova Üniversitesi 10 personel alımı

Emniyet Genel Müdürlüğü 9 personel alımı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 5 personel alımı

Uşak Üniversitesi 5 personel alımı

Çukurova Üniversitesi 6 personel alımı

TÜBİTAK 318 personel alımı

Ankara Kalkınma Ajansı 6 personel alımı