Akademik kariyerine aynı üniversitede devam eden Özvar, yüksek lisans ve doktora eğitimini İktisat Tarihi alanında tamamladı.

Akademik Başarılarıyla Dikkat Çekiyor

Prof. Dr. Özvar, özellikle Osmanlı maliyesi üzerine yaptığı çalışmalarla bilim dünyasında adından sıkça söz ettirdi. 2004 yılında yayımladığı Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması adlı eseri, 2005 yılında Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezi tarafından yılın en iyi kitabı seçildi.

Bu başarısının ardından, ünlü tarihçi Mehmet Genç ile birlikte hazırladığı ve iki cilt halinde yayımlanan Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler (2006) adlı kitabı, 2013 yılında Uluslararası Halil İnalcık Tarih Ödülü’ne layık görüldü.

Uluslararası Deneyimi ve Bilimsel Görevleri

2009-2012 yılları arasında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi’nde görev yapan Özvar, aynı zamanda Harvard Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Araştırmaları Programı’nda araştırmalar gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Erol Özvar; Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu üyeliği, Uluslararası Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliği İdare Kurulu üyeliği ve Uluslararası İktisat Tarihi Kurumu Bilim Kurulu üyeliği gibi önemli görevlerde de bulundu.

YÖK Başkanlığına Atandı

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 6. maddesinin (c) fıkrası gereğince Yükseköğretim Kurulu Üyeliği görevinden, YÖK Başkanlığı görevine atanan Özvar’ın, Türkiye yükseköğretim sistemine yeni bir vizyon kazandırması bekleniyor.

Prof. Dr. Erol Özvar, evli ve üç çocuk babasıdır.