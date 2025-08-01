Ayberk Pekcan Kimdir?

Ayberk Pekcan, 22 Mayıs 1970 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Çocukluğunu ve gençliğini Adana ve Mersin şehirlerinde geçirdi. Pekcan ilk ve orta öğrenimini Adana'da, Liseyi Mersin'de okuduktan sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını bitirdi. Ünlü sanatçı daha sonra da oyunculuk kariyerine İstanbul'da başladı.

Ihlamurlar Altında', 'Yaprak Dökümü', 'Kurtlar Vadisi' ve 'Keşanlı Ali Destanı' gibi televizyon dizilerinde ana rollerde oynayan Ayberk Pekcan, 2010 yılında da başrolünde yer aldığı 'Saç' adlı sinema filmi ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödüller aldı. Pekcan, 2012'de gösterime giren 'Aşk ve Devrim' adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

Ayberk Pekcan Kaç Yaşında, Nereli?

1970 doğumlu olan Ayberk Pekcan, 51 yaşındadır. Çocukluğunu ve gençliğini Adana ile Mersin’de geçirmiştir. İlk ve orta öğrenimini Adana’da, liseyi Mersin’de tamamlamış, ardından Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalı’ndan mezun olmuştur.

Ayberk Pekcan Neden Öldü?

51 yaşındaki oyuncu, sırt ağrısı şikâyetiyle başvurduğu hastanede akciğer kanseri olduğunu öğrenmiştir. Hastalık karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de yayılmıştır. Pekcan, sosyal medya üzerinden kemoterapi sürecine başladığını duyurmuş ve destek isteyen bir mesaj paylaşmıştır.

Ayberk Pekcan Hangi Dizilerde ve Filmlerde Oynadı?

Ayberk Pekcan, birçok dizi ve filmde rol almış, güçlü oyunculuğuyla dikkat çekmiştir. En bilinen yapımlar şunlardır:

Diriliş: Ertuğrul (2015)

Poyraz Karayel (2014)

Bir Aşk Hikayesi (2013)

Keşanlı Ali Destanı (2011-2012)

Kurtlar Vadisi Pusu (2008-2010)

Yaprak Dökümü (2007)

Kış Uykusu (2014)

Mustang (2015)

Aşk ve Devrim (2011)

Saç (2010)

Neredesin Firuze (2003)

Ayberk Pekcan’ın Aldığı Ödüller

23. Ankara Uluslararası Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Aşk ve Devrim)

12. Uluslararası İzmir Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu (Aşk ve Devrim)

44. Sinema Yazarları Derneği En İyi Erkek Oyuncu (Saç)

47. Sinema Yazarları Derneği En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kış Uykusu)

20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Seçici Kurul Özel Ödülü (Kış Uykusu)