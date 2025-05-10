Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çilsalar Sagnak’ın yürütücülüğünü üstlendiği MB00Z Öğretim Teknolojileri dersi kapsamında, Okul Öncesi Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencileri tarafından geliştirilen teknoloji destekli öğretim materyalleri, Yozgat 100. Yıl Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu anasınıfı öğrencileriyle buluşturuldu.

Eğitim Fakültesi öğrencileri, geliştirdikleri materyalleri sınıf ortamında uygulama fırsatı yakalarken, okul öncesi öğrencileri de öğretim süreçlerine aktif olarak katıldı.

Uygulama sürecinde, Okul Müdürü Ersan Kurt, Bozok Üniversitesi ile gerçekleştirilen iş birliğinden memnuniyet duyduklarını belirterek, öğrencileri okullarında ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Okul öncesi öğretmenleri Kübra Denizel ve Emine Kars ise öğretmen adaylarına mentörlük yaparak sürecin sağlıklı ilerlemesine katkı sundu.

Ziyaret sırasında, öğretim üyeleri, öğretmen adayları ve okul yönetimi arasında gelecekteki iş birliklerine yönelik verimli fikir alışverişlerinde bulunuldu.

Eğitim Fakültesi yönetimi, 100. Yıl Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu idareci ve öğretmenlerine katkılarından dolayı teşekkür ederek, benzer projelerin devamının geleceğini belirtti.