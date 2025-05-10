Vali Özkan, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Damızlık kaz üretimindeki son durum ve üretim kapasitesine ilişkin yapılan bilgilendirmede, bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak projelere de değinildi.

TARİHİ BİNADA İNCELEME

Yerköy’de turizme kazandırılması planlanan tarihi binada da incelemelerde bulunan Vali Özkan, Kaymakam Muharrem Coşgun ve Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan’dan proje ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yetkililer, tarihi yapının restorasyon süreci ve turizme kazandırılma planlarına ilişkin detayları aktarırken, Vali Özkan da sürecin hızlandırılması ve bölge turizmine katkı sağlanması gerektiğini belirtti.