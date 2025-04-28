Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından sürdürülebilir tarım uygulamalarının geliştirilmesi ve yeşil tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması amacıyla “Islah ve Yetiştiricilikte Yeşil Yaklaşımlar” konulu 2. Sürdürülebilir Tarım Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştayda, bitki ıslahında yenilikçi yöntemler, sürdürülebilir yetiştiricilik teknikleri, çevre dostu tarımsal uygulamalar ve iklim değişikliğine uyum stratejileri ele alındı.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya, Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, akademisyenler, üreticiler, tarım sektöründe çalışanlar, çevre ve sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren profesyoneller ve öğrenciler katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Belgin Coşge Şenkal, tarım sektörünün yalnızca gıda üretiminde değil; aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik, ekonomik kalkınma ve kırsal istihdam açısından da hayati bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Şenkal konuşmasının devamında: “Sürdürülebilir tarım uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, çağımızın en önemli bilimsel ve pratik meselelerinden biridir. Bugün burada, bu önemli konuya yetiştiricilik ve ıslah açısından bakmak, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak, geleceğe yönelik stratejiler üretmek için bir araya geldik. Çalıştayımızın, akademik birikimimizi zenginleştireceğine, yeni bakış açıları kazandıracağına ve sahaya somut katkılar sunacağına inanıyorum” dedi.

Üniversite Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu, Ziraat Fakültesi öncülüğünde “Islah ve Yetiştiricilikte Yeşil Yaklaşımlar” temalı 2. Sürdürülebilir Tarım Çalıştayı’nı düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sağlıklı ve çevre dostu besin sistemlerinin temel alınması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Yakupoğlu, çalıştayın mevcut ve yapılması planlanan projeler hakkında analiz imkânı sağladığını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz “Sürdürülebilir Tarım, Yeşil Enerji ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması”, Dr. Ali Üstün “Sürdürülebilir Tarımda Bitki Islahının Rolü”, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nedim Mutlu ise “Moleküler Markır ve Crispr Çağında Biyoteknoloji Destekli Bitki Islahı” konulu sunumlarıyla katılımcılara bilgiler aktardı.

Çalıştay sonunda gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantılarında sürdürülebilir tarım uygulamalarında karşılaşılan sorunlar, yeşil tarım tekniklerinin sahaya entegrasyonu, eğitim ve farkındalık çalışmaları ile iş birliği olanakları hakkında çözüm önerileri ve geleceğe yönelik stratejiler tartışıldı.