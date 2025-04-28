Dr. Şahin mesajında, ebelerin sağlık hizmetlerinde üstlendikleri hayati role dikkat çekerek, "Nice mucizenin ilk şahitleri, anne adaylarının doğum öncesi ve sonrası en büyük destekçisi, sağlık sistemimizin vazgeçilmezleri olan tüm ebelerimizin Ebeler Haftası’nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Ebelerin, sağlıklı nesillerin yetişmesinde ve anne-bebek sağlığının korunmasında çok önemli görevler üstlendiğini vurgulayan Şahin, şöyle devam etti: "Ebelerimiz; gebelikten doğuma, doğumdan doğum sonrasına kadar hem annenin hem de bebeğin sağlığı için fedakârca çalışmakta, sağlık hizmetlerinin her kademesinde etkin bir şekilde görev almaktadır. Onların sabrı, özverisi ve emeği sayesinde toplum sağlığı güçlenmekte, ailelerin mutluluklarına ortak olunmaktadır."

Şahin, özellikle kırsal bölgelerde sağlık hizmetlerine erişimde ebelerin üstlendikleri sorumluluğun daha da önemli hale geldiğini belirterek, "Zor şartlar altında görev yapan, her daim güler yüzleriyle vatandaşlarımıza hizmet sunan tüm ebelerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Sağlık sisteminin güçlü yapısının temel taşlarından biri olan ebelerin, geçmişten bugüne önemli bir meslek mirasını yaşattığını da belirten Şahin, mesajını, "Bu vesileyle tüm ebelerimize sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir meslek hayatı diliyorum" sözleriyle tamamladı.