Sektör kaynaklarına göre 1-2 Ağustos tarihlerinde benzin ve motorine 1 lirayı aşan zam gelebilir. Fiyatlar şehir şehir değişiklik gösteriyor.

Akaryakıt fiyatlarında artış beklentisi yeniden gündemde. Temmuz ayında yapılan zamlardan sonra, 1-2 Ağustos 2025 tarihlerinde benzin ve motorine yeni bir fiyat artışı ihtimali konuşuluyor.

Brent petrol fiyatlarındaki küresel dalgalanmalar, döviz kurlarındaki artışlar ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemeleri, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, benzin ve motorin grubunda 1 liranın üzerinde bir zam beklentisi bulunuyor. Ancak zammın ne zaman ve hangi oranda uygulanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

Yapılması beklenen zam öncesi, 1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla bazı illerdeki akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Yozgat

Benzin: 52,67 TL

Motorin: 55,21 TL

LPG: 26,61 TL

İstanbul

Avrupa Yakası:

Benzin: 51,36 TL

Motorin: 53,70 TL

LPG: 26,51 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 51,21 TL

Motorin: 53,58 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 52,07 TL

Motorin: 54,60 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 52,40 TL

Motorin: 54,94 TL

LPG: 26,33 TL