Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) koordinasyonunda yürütülecek proje, Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Konya ve Antalya’yı tek bir hat üzerinde birleştirecek.

Bölgesel Kalkınmaya Katkı Sağlayacak

Yeni hat, Türkiye’nin iç ve güney bölgelerini birbirine bağlayarak şehirler arası ulaşımda hem hız hem de konfor sağlayacak. Ulaştırma uzmanları, projenin yalnızca seyahat sürelerini kısaltmakla kalmayıp aynı zamanda turizm ve ticaret başta olmak üzere bölgesel kalkınmaya da önemli katkı sağlayacağını belirtiyor.

Dört Ana Etaptan Oluşuyor

Toplam 607 kilometre uzunluğundaki proje dört ana bölümden meydana geliyor. Kayseri’den başlayacak güzergâh, sırasıyla Nevşehir, Aksaray ve Konya üzerinden geçerek Antalya’da son bulacak. Projenin hayata geçmesiyle birlikte ülkenin önemli turizm ve ticaret merkezleri hızlı tren hattı ile doğrudan birbirine bağlanmış olacak.

Seyahat Sürelerinde Büyük Düşüş

YHT hattının hizmete girmesiyle birlikte şehirler arası yolculuk sürelerinde kayda değer bir azalma yaşanacak. Konya–Antalya arası ulaşım süresi 1 saat 15 dakikaya inerken, Kayseri–Antalya arası yolculuk ise 2 saat 45 dakikada tamamlanabilecek.

Türkiye’nin YHT Ağı Genişliyor

TCDD, mevcut hızlı tren hatlarının yanı sıra yeni projelerle ülke genelinde demiryolu ağını genişletmeye devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu projelerin uzun vadede Türkiye’nin ulaştırma altyapısını güçlendireceğini ve vatandaşlara hızlı, güvenli, ekonomik seyahat imkânı sunacağını vurguluyor.