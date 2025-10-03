Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, gençlere yönelik kültürel, sanat ve spor faaliyetlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün sorumlu birim olduğunu belirtti.

Yozgat’ta altı gençlik merkezi bulunduğunu hatırlatan Sapmaz, “Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın imkânlarını gençlerle buluşturmak için çalışıyoruz. Bugün de Bakanlığımızın Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün gençlere sunduğu ÜNİDES projesi kapsamında tanıtım faaliyeti gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Geçen Yıl 27 Proje Destek Aldı”

Sapmaz, daha önce üniversite yönetimiyle yapılan çalışmalarla gençlik topluluklarını bir araya getirdiklerini ifade ederek, ÜNİDES’in çağrı alanları, bütçesi ve müracaatla ilgili teknik konularda bilgi verildiğini söyledi.

Geçen yıl dört dönem halinde yapılan çağrılara Yozgat’tan 27 projenin kabul edildiğini aktaran Sapmaz, projelerin toplam maliyetinin 1 milyon 350 bin lira civarında olduğunu belirtti.

Sapmaz, “Proje bütçesi belirlenen ve sözleşmesi yapılan projelerin uygulama aşamasında malzemelerini biz sağlıyoruz. Öğrenciler malzeme teminiyle uğraşmasın, enerjilerini faaliyetlerin uygulanmasına harcasın istiyoruz” diye konuştu.

“Çağrılar İki Dönem Halinde Yapılacak”

2025-2026 döneminde çağrıların iki dönem halinde yapılacağını ifade eden Sapmaz, daha kaliteli ve uygulanabilir projelerin ortaya çıkmasının hedeflendiğini söyledi.

Sapmaz, geçen yıl üniversiteler ve 81 ilde yayımlanan “Gençlik Politikaları Belgesi” ile 11 başlık belirlendiğini hatırlatarak, “Bu başlıklar altında proje alanları oluşturuldu. Daha nitelikli ve gençlerin kişisel gelişimine katkı sağlayacak projeler için böyle bir uygulamaya geçildi” dedi.

Üniversite rektörlüğünün de çağrısıyla daha fazla topluluğun projelere katılımını hedeflediklerini vurgulayan Sapmaz, “Yozgat Bozok Üniversitesi’nde 130 öğrenci topluluğu var. Bu toplulukların pasif kalmasını istemiyoruz. Gençler düşüncelerini uygulanabilir projelere dönüştürsün. Çünkü Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın mottosu ‘Gücünü gençliğinden alan bakanlıktır. Türkiye’nin gücü gençliğidir.’ Biz bu gücün atıl kalmasını değil, enerjiye ve sinerjiye dönüşmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sapmaz, üniversite öğrencileri için büyük fırsatlar sunan ÜNİDES programının, öğrenci topluluklarının projelerini hayata geçirmelerine kolaylık sağlayan bir destek programı olduğunu söyledi.

Program kapsamında, üniversitelerin yönerge, usul ve esaslarına uygun olarak onaylanmış öğrenci kulüplerinin destekten yararlanabileceğini aktaran Sapmaz, “ÜNİDES, gençlerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda destek sağlanmasını ve gençlik merkezlerine bağlı genç ofislerin etkin kullanılmasını amaçlıyor” dedi.

2025-2026 dönemi başvurularının başladığını belirten Sapmaz, “Yeni dönemde yerel projeler için 75 bin liradan, ulusal projeler için ise 125 bin liraya kadar destek sağlanacak. Başvurular e-genc.gsb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak alınmaya devam ediyor” bilgisini verdi.