Ciner Grubu ve Can Holding’e yönelik yürütülen mali soruşturma kapsamında Gökhan Şen tutuklandı. Ciner Glass A.Ş.’nin CEO’su olan Şen’in, “suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama” ve “örgüt üyeliği” suçlamalarıyla hâkim karşısına çıkarıldığı öğrenildi.

Gökhan Şen, uzun yıllardır Ciner Grubu bünyesinde üst düzey yöneticilik yapıyordu. Ciner Glass A.Ş.’de CEO olarak görev alan Şen, grubun uluslararası cam ve enerji yatırımlarında aktif rol oynadı. Bazı kaynaklarda ise daha önce medya sektöründe görev aldığı da belirtiliyor.

Gökhan Şen Neden Tutuklandı?

Soruşturma kapsamında Gökhan Şen’e yöneltilen başlıca suçlamalar şunlar oldu:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

Örgüt yöneticiliği ve üyeliği

Suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama

Nitelikli dolandırıcılık

Savcılık tarafından sevk edilen Şen, Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla tutuklandı.

Operasyonun Kapsamı

İstanbul merkezli operasyon kapsamında Ciner Grubu ve Can Holding’e ait birçok şirkette mali inceleme yapıldı. Şirketler arası para transferleri, sermaye artışları ve şüpheli finansal işlemler soruşturmanın odağına alındı.

Ciner Grubu yöneticilerinden Atilla Ciner de tutuklandı. Diğer bazı şüpheliler hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı. Bazı şirketlere kayyum atanmasına ve mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

Soruşturmanın önümüzdeki günlerde genişleyebileceği, yeni isimlerin dosyaya dahil olabileceği belirtiliyor. Şirketler ve tutuklanan yöneticiler hakkındaki nihai kararı yargı süreci belirleyecek.