Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme yaşandı. Döviz kurundaki dalgalanma ve uluslararası petrol piyasasındaki hareketlilik, akaryakıt tarifelerinde değişikliğe yol açtı. 3 Ekim 2025 itibarıyla akaryakıt istasyonlarında tabelalar güncellendi.

Otogaza 1 Lira 20 Kuruş Zam

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzin ve motorin fiyatlarında bugün herhangi bir değişiklik yapılmazken, otogaza zam geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olan düzenleme ile otogaz fiyatlarına 1 lira 20 kuruşluk artış yansıdı.

4 Yılda Yüzde 585 Zam

2021 yılında 3 lira 95 kuruştan satılan otogaz, son dört yılda toplamda yüzde 585,31 oranında zamlanmış oldu. Bu artışla birlikte 42 litrelik standart bir otogaz deposunun dolum maliyeti 2021’de 165,9 TL iken, bugün itibarıyla 1.137 TL’ye ulaştı.

Fiyatlar İzleniyor

Motorin ve benzin fiyatlarında şu an için bir değişiklik yapılmazken, önümüzdeki günlerde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı olarak yeni ayarlamaların gündeme gelebileceği ifade ediliyor.