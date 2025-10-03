21 Nisan 1964'te Kars'ta doğdu.



İlk,orta ve lise öğrenimini Kars'ta yaptı. Üniversite öğrenimini Ankara ve Gaziantep'te ODTÜ'de devam ettirdi.



ODTÜ Gıda Mühendisliği üçüncü sınıfta okurken 1988'de Hollandaya yerleşerek ticaret hayatına başladı.





Erdal Torunoğulları aile firması olan ve aralarında farklı sektörlerde İngilizler, Hollandalılar ve İtalyanlarla ortaklıkları bulunan 25 ülkede 32 firmayla faaliyetlerine devam eden Edelstaal Group'ta Başkan Yardımcılığı ve Ceo'luk yapmaktadır.





Haziran 2013'te Beşiktaş Jimnastik Kulübü A.Ş.'nin Başkanlığına seçilen Fikret Orman'ın listesinden kulüp yönetimindeki (Futbol Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi) görevine gelmiştir.

Evli ve üç çocuk babasıdır.