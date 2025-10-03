İrfan Değirmenci, 2007 yılında sunduğu Çalar Saat programıyla ilk kez kamera karşısına geçti ve herkesin tanıdığı, sevdiği bir isim haline geldi. Son olarak 31 Mart 2024 seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi (TİP) Çankaya belediye başkan adayı olmuştu.

İrfan Değirmenci Kimdir?

3 Kasım 1977'de Ankara'da doğan İrfan Değirmenci. Babası fabrika işçisi Kemal Değirmenci, annesi Ülkü Değirmenci'dir. Ailenin ikinci çocuğudur. Çocukluk ve gençlik yıllarını Ankara'da geçiren Değirmenci Ortaokul ve lise öğrenimini TED Ankara Kolejinde; yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde tamamladı. 2025 yılı itibarıyla 48 yaşında olan İrfan Değirmenci, aslen Antalyalıdır.

2007’de İstanbul’a yerleşerek FOX TV’de “İrfan Değirmenci ile Çalar Saat” programını sundu. 2010-2017 arasında Kanal D’de “İrfan Değirmenci ile Günaydın” programıyla ekranların sevilen yüzlerinden biri oldu. Ancak 2017’de Kanal D, Değirmenci’nin anayasa referandumunda “hayır” oyu vereceğini duyurmasının ardından işine son verdi.

İşten ayrılış sürecini “Anne Ben Artist Oldum” adlı tek kişilik müzikal gösteriye dönüştürerek sahneye taşıdı. Ayrıca “Bir Uyuyup Uyanalım” (2017) adlı romanı yayımlandı. 2025’te çıkan son kitabı “Anne Bir Sabah İyiler Kazanacak” ise trans cinayetlerinden sosyal medya linçlerine kadar birçok toplumsal sorunu ele aldı.

İrfan Değirmenci Hangi Kanallarda Çalıştı?

Ostim TV: Ocak 1996 - 24 Ekim 1999

ATV: 25 Ekim 1999 - 16 Eylül 2001

Star TV: 17 Eylül 2001 - 29 Ağustos 2003

CNN Türk: 30 Ağustos 2003 - 4 Eylül 2005

Kanal D: 5 Eylül 2005 - 29 Haziran 2007

FOX TV: 30 Haziran 2007 - 1 Nisan 2010 tarihleri arasında İrfan Değirmenci ile Çalar Saat programını sundu.

Kanal D: 3 Mayıs 2010 - 11 Şubat 2017 tarihleri arasında İrfan Değirmenci ile Günaydın programını hazırlayıp sundu.

Halk TV: 1 Nisan 2019 - 3 Nisan 2023 ve 3 Temmuz 2023 - 10 Şubat 2024 tarihleri arasında İrfan Değirmenci ile Halk Ana Haber programının sunuculuğunu yaptı.

İrfan Değirmenci Kaç Yaşında?

3 Kasım 1977'de doğan İrfan Değirmenci, 2025 yılı itibarıyla 47 yaşındadır.

İrfan Değirmenci Nereli?

İrfan Değirmenci Antalyalıdır.

İrfan Değirmenci Hangi Partili?

İrfan Değirmenci, siyasi kariyerine Türkiye İşçi Partisi (TİP) çatısı altında siyaset yaparak başlamıştır. 2023 genel seçimlerinde İzmir'den milletvekili adayı, 2024'te Çankaya belediye başkan adayı olmuştur.

İrfan Değirmenci'nin Yazdığı Kitaplar

2017 - Bir Uyuyup Uyanalım

2018 - Herlanda

2025 - Anne Bir Sabah İyiler Kazanacak