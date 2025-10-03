İsrail gizli servisi MOSSAD adına casusluk yaptığı tespit edilen ve MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla gözaltına alınan Serkan Çiçek, son dönemde Türkiye'nin gündemine oturan isimlerden biri oldu. Bir Filistinli aktiviste yönelik ajanlık faaliyetleri yürüttüğü belirlenen Serkan Çiçek'in kimliği ve karanlık bağlantıları yapılan soruşturmalarla ortaya çıkarıldı.

Serkan Çiçek'in Gerçek Adı Nedir Ve Geçmiş Kariyeri Nasıldır?

Serkan Çiçek, ticari borçları nedeniyle ismini değiştirmiş, sonrasında dedektiflik yapmaya başlamıştır.

Gerçek Adı: Serkan Çiçek'in nüfus kayıtlarındaki asıl adı Muhammet Fatih Keleş'tir.

İsim Değiştirme Nedeni: İş hayatında çok miktarda borçlanması nedeniyle ismini değiştirdiği tespit edilmiştir.

Mesleği: İsim değişikliğinin ardından ticareti bırakan Serkan Çiçek, 2020 yılından itibaren dedektiflik yapmaya başlamıştır.

Serkan Çiçek Neden Ve Nasıl MOSSAD İle İrtibat Kurdu?

Serkan Çiçek, mesleği dedektiflik sayesinde MOSSAD ajanlarının dikkatini çekmiş ve maddi menfaat karşılığında casusluk teklifini kabul etmiştir.

MOSSAD İrtibatı: Dedektiflik faaliyetleri sırasında, kamu kayıtlarından kişisel veri temini konusunda dedektiflere yardımcı olan, ancak daha önce İsrail'e casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Musa Kuş ve Avukat Tuğrulhan Dip ile tanışmış ve onlarla birlikte çalışmalar yürütmüştür.

İletişimin Başlaması: MOSSAD mensubu Faysal Rasheed, kendisini yurt dışında bir hukuk bürosu personeli olarak tanıtarak 31.07.2025 tarihinde WhatsApp üzerinden Serkan Çiçek ile iletişime geçmiştir. MİT'in istihbarat çalışmaları sonucunda, Rasheed'in İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi mensubu olduğu belirlenmiştir.

Casusluk Teklifi: Rasheed, Çiçek'ten Başakşehir’de yaşayan, İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik 4 günlük takip çalışması talep etmiştir.

Casusluk Faaliyetinin Kapsamı ve Serkan Çiçek'e Yapılan Ödeme Ne Kadardı?

Serkan Çiçek, bir Filistinli aktivisti takip etme işi için yüksek bir ödeme almıştır.

Maddi Menfaat: Serkan Çiçek, takip işi karşılığında Rasheed'den 01.08.2025 tarihinde 4 bin dolar değerinde kripto para ödemesi almıştır.

Talebi Kabul Etme: Çiçek, internetten araştırma yaptığında hedef ismin bir Filistinli aktivist olduğunu ve dedektiflik işlerinde destek aldığı Musa Kuş'un İsrail'e çalıştığı için 19 yıl hüküm giyip tutuklandığını bilmesine rağmen MOSSAD ajanının teklifini kabul etmiştir.

Takip Çalışması: Çiçek, Rasheed'in verdiği adreste hedef şahsı bulamamıştır. Bunun üzerine 01-02.08.2025 tarihlerinde kiralık daire bakma bahanesiyle siteye girerek keşif çalışması yapmıştır.

Faaliyetin Sonu: Serkan Çiçek, takip çalışmasında istenen bilgileri tam olarak toplayamayınca Faysal Rasheed, 03.08.2025 tarihinde irtibatı sonlandırmıştır.

Gözaltı Operasyonu Nasıl Gerçekleştirildi?

Serkan Çiçek, MİT'in istihbarat çalışmaları ve ortak operasyonu ile yakalanmıştır.

Tespiti: MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda Serkan Çiçek'in MOSSAD ajanı Faysal Rasheed ile irtibatı ve ajanlık faaliyetleri tespit edilmiştir.

Operasyon: MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonla Serkan Çiçek gözaltına alınmıştır.