Edinilen bilgilere göre, U.K. idaresindeki 43 AFP 883 plakalı tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü O.S.E.’nin (24) kullandığı 03 ADL 504 plakalı motosiklete çarptı.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yaralanan motosiklet sürücüsü O.S.E. ve U.C.O.’yu (21) ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza, Afyonkarahisar’da Konya Köprülü Kavşak yakınlarında meydana geldi.

Yaralılar hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.