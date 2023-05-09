İlçeden geçecek olan istasyon uzunluğunun toplam 140 kilometre olduğunu bildiren Belediye Başkanı Müjdat Karaca, gerçekleşecek olan hattın tesliminin ise 60 ay içinde yapılacağını kaydetti.

Toplantı sonrasında açıklamada bulunan Başkan Karaca, “İlçemizden de geçecek olan ve istasyonu bulunan, Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Yapım İşi kapsamında ilgili olarak firma yetkileri ile bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Toplam 140 Km uzunluğunda gerçekleşecek olan hattımızın teslimi 60 ay içinde yapılacaktır. Ülkemize ve ilçemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan