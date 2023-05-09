Millet İttifakı Yozgat İl Başkanları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Cuma günü Yozgat’a geleceğini ve miting yapacaklarını söyleyerek Yozgatlı vatandaşları mitinge davet etti.

“MİLLETİMİZE BIRAKTIK”

İlk açıklamayı yapan İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Bünyamin Katipoğlu, “İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Bünyami Katipoğlu, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı genel seçimi arifesinde Yozgat’ta 12 Mayıs Cuma günü Saat 13.30’da Yozgat Cumhuriyet Meydanında Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş’ın katılımlarıyla Yozgatlı hemşehrilerimizle açık hava toplantısı tertip edeceğiz. Bu anlamda sizlerin aracılığıyla Yozgatlıları miting alanına misafir etmekten onur ve gurur duyacağız. Millet ittifakı il başkanlarına Sayın Ömer Aydoğmuş’a Mehmet Demirel’e Abdullah Yaşar’a Nizamettin Üzümveren ve Mustafa Bulut’a huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Millet ittifakı olarak Yozgat’ta İYİ Parti listesinden seçime gidiyoruz. Şu güne kadar oldukça güzel, etkin, verimli Yozgat’a ve Yozgatlılara yakışır bir seçim kampanyası yürüttük. Sahada en ufak bir sıkıntı yaşamadık. Yozgat’ımız bu yönden gururumuz oldu. Biz ve diğer siyasi partiler seçimin sadece demokrasi gereği yarış olduğu bilinci ile Yozgatlıya yakışır şekilde bugüne kadar geldik. Seçime sayılı günler kaldı. Kalan günlerin de oldukça güzel şekilde sonlanması niha-i muradımız. Bu sürecin güzel geçmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Rakiplerimiz de aynı tavır ve mantıkla yaklaşıyor. Rakiplerimize sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Milletimize bıraktık. Milletimizin takdiri bizim başımızın üstündedir. Türk milleti ne emrederse biz oradayız. Bize iktidar derlerse iktidar oluruz. Muhalefette kalın derlerse muhalefette kalırız. Türk milletinin sözü bizim son sözümüzdür. Bu anlamda tekrar Yozgatlılara çok teşekkür ediyorum. Millet ittifakı olarak Yozgat’ta çok güçlü bir kampanya ile bugüne kadar geldik. Yozgat’tan çok güzel bir sonuç alacağımızı öngörüyoruz. Çıkacak sonucun Türk milletine, devletimize özellikle de Yozgat’ımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. İnanıyoruz ki bu kez Yozgatlılar bize, ‘siz dersinize çok çalıştınız, ödevinizi iyi yaptınız ve ne yapacağınızı biliyorsunuz’ diyerek bize iktidar görevini teslim edecekler. Temennimiz bu yöndedir. Kazanı ve kaybedeni ile Türk demokrasisinin kazandığı bir seçim kampanyası olmasını diliyoruz. Bu kampanya sürecinde, sizlere de malum olduğu gibi bizim de çok beğenmediğimiz şeylerin olduğunu da gördük. Başta siyaset üslubunun oldukça gergin ayrıştırıcı, iftiralarla dolu yürütüldüğüne şahit olduk. Yozgat özelinde biz bunu yaşamadık. Bizim mitingimiz düğün coşkusuyla, şölen havasında başlayıp böyle de bitecek. Tekrar Yozgat’ı mitingimizde davet ediyoruz” dedi.

“BİZ BİR AİLEYİZ”

Herkesin kardeşçe bir arada yaşadığı bir Türkiye’yi birlikte yaratacaklarını belirten CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, “Seçimin hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Yerelde hiçbir siyasi parti ile problemimiz yok. Biz bir aileyiz, siyasi rakibiz, düşman değiliz. Fakat en üst perdede tek adam rejiminin getirdiği nokta toplumu ötekileştirip, böldü. Son örneğini de Erzurum’da yaşadık. Erzurumlunun hiçbir kabahati yok. Provokatörlerin işi. Biz bu ucube sistemi vatandaşlarımızın desteği ile değiştireceğiz. Uzun zamandır 6 siyasi parti lideri ile bir araya gelip adeta ilmek ilmek bu sistemi ören 2 bin 700 maddelik mutabakat metni ortaya çıkardık. Herkesin kardeşçe bir arada yaşadığı bir Türkiye’yi birlikte yaratacağız. İnsanımız bu kötü gidişi hak etmiyor. Biz hem devletimizi hem de yurttaşımızı tekrar kucaklaştıracağız. Son mitingimizin güzel geçmesi için bütün hemşerilerimizi meydana davet ediyoruz. Zehirli dili biz kullanmayacağız. Türkiye görüyor, vicdanlar görüyor” ifadelerini kullandı.

“YENİ BİR SİSTEM KURACAĞIZ”

Hak, hukuk ve adaletin olduğu yeni bir sistem kuracaklarını belirten Demokrat Parti İl Başkanı Hüsamettin Üzümveren, “6 Genel Başkanımız ve 6 İl Başkanımız bir araya gelerek milletindir diyeceğiz. Siyasi ve parlementer sistemi egemen kılacağız. Hak, hukuk ve adaletin olduğu yeni bir sistem kuracağız. 22 yıldır hiç bu ülkede gıda krizi görmemiştim. 14 Mayıs günü halkımız yaşam tarzını değiştirmek için sandığa gidecektir. Yönetimin değişmesi lazım. AK Parti iktidarı birçok şeyi tahrip etmiştir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sistem yoktur. İnşallah 14 Mayıs günü sandığa gideceğiz ve gerekeni yapacağız” şeklinde konuştu.

“COŞKU İLE BİZ DÜĞÜNÜMÜZÜ YAPACAĞIZ”

DEVA Partisi Yozgat İl Başkanı Mustafa Bulut ise, şu ifadeleri kullandı; “Bu gidişata bir dur dememiz lazım. Adalet, özgürlük, çocuklarımız, esnafımız, çiftçimiz, öğrencimiz için… İçinler çok fazla. Bu içinler için de biz bu mücadeleyi veriyoruz. 12 Mayıs Cuma günü 12.30’da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Yozgat’ımıza geliyor. Büyük bir coşku ile biz düğünümüzü yapacağız.”

“BAHARIN GELİŞİNİ ENGELLEYEMEZSİNİZ”

Siyasi partilerin gelip geçici olduğunu dostluğun ise baki kaldığını vurgulayan Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, “Tüm çiçekleri koparsanız da baharın gelişini engelleyemezsiniz. Yozgat’ta herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Bu anlamda Yozgatlı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bizler aynı safta namaz kıldık. Aynı kıbleye döndük. Aynı bayrağa selam verdik. Bizim davamız Türk devleti, Türk Bayrağı, Türk İslam ülküsü davamız birlik ve beraberlik. Biz bir bütünüz. Bu anlamda bizlere terörizm ile ilgili kavramlar kullanmasınlar. Siyasi partiler gelip geçer dostluk bakidir. Dostluklarımızın baki kalması diliyorum. Cuma günü yapacağımız mitinge tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” dedi.

“HEPİMİZİN ÖNCELİĞİ TÜRKİYE”

Son konuşmayı yapan Saadet Partisi Yozgat İl Başkanı Mehmet Demirel, “Bugün Türkiye’yi iki kutup haline getirdiler. Bu işin sağı solu yok. Hepimizin önceliği Türkiye’dir. Bu kadar kutuplaşma daha önce olmadı. Bu kutuplaşmanın da bitmesi dileğiyle seçimlerin hayırla sonuçlanmasını diliyorum. Cuma günü son mitingimizi yapacağız. Meral Başkanımız seçime katılacak. Herkesi mitingimize davet ediyoruz. Bu seçimin değişim seçimi olacağına inanıyoruz. İnsanlarımız yeniden kardeş olacak. İnsanlarımızı çok böldüler. Kardeş kardeşle konuşamaz hale geldi. Siyaset ülkeyi yönetme sanatıdır. Diyorlar ki yol yaptık. Kardeşim yaptıysan yaptın. Babanın cebinden yapmadın. Milletin cebinden aldın, yaptın. Yapacaksın görevin senin. Yapmayacaksan neden iktidar oldun? 14 Mayıs’ta baharlar yeniden gelecek” diye konuştu. Melike Aslı Arslan/Zekiye Doğan