Burcu Emlak sahibi Burcu Ilgaz, kiralık ev fiyatlarını ev sahiplerinin kendilerine göre belirlediğini ve piyasanın da bu nedenle yükseldiğini dile getirdi.

Haziran’dan sonra kiralık ev fiyatlarının daha da artacağını aktaran Burcu Ilgaz, “Genel olarak ev fiyatlarını belirleyen şey dairelerin mevkileridir. Kent Park ve Panorama mevkilerinde şuanda 10 bin liraya kiralık daire var. Ev sahibi 9’da dese 10’da dese o daire satılacak. Haziran ayından sonra kiralara hiçbir şekilde yetişemeyeceğiz. Bu durum onu gösteriyor” dedi.

“EV SAHİPLERİ KENDİNE GÖRE FİYAT BİÇİYOR”

Ocak ayında 4 bin liraya satılan dairenin bu sene 8 bin 250 liraya satıldığını belirten Ilgaz, “Düğün sezonu açılıyor, tayin dönemi de açılıyor. Dışardan gelen her insan da yeni, içi yapılı, cephesi açık daire talep ediyor. Bu isteklere uygun daireler ise ya Kent Parkta ya da üniversite yolunda var. Ama ilk rövanştaki kesinlikle Kent Parkta. Geçen sene Kent Park’ta 2 bin liraya satılan bina bu sene 6 bin liraya satılıyor. Kent Park Panorama evlerini ocak ayında 4 bin liraya satarken geçen hafta 8 bin 250 liraya sattık. Yozgat’ta böyle bir kira piyasası var. Aynı binada 4 bin liraya oturan da var, 8 bin liraya oturanda var. Ev sahipleri de haklı olarak ‘Benim kiram düşük kalıyor’ diyor. Ev sahipleri kendine göre fiyat biçiyor” ifadelerini kullandı.

“DAİRE YETİŞTİREMİYORUZ”

Kira artıkları hakkında açıklamada bulunan Ilgaz, “Depremzedelerin gelmesi en büyük etkendir. 15 bine yakın depremzede gelmişti. Zaten Depremin olduğu bir haftadan sonra çok fazla gelen oldu. Daha dün 4 tane depremzedeye ev sattım. Daire yetiştiremiyoruz. Bir de devlet destek sağladığı için kiraya çok takılmıyorlar. Zaten Yozgat’ta kiralık daire sıkıntısı vardı. Depremzedeler de gelince ev sıkıntısı biraz daha arttı” şeklinde konuştu.

“FİYATLARIN ÖNÜNE GEÇİLMİYOR”

Kiralar fiyatlarını emlakçıların belirlemediğinin altını çizen Ilgaz, şu ifadeleri kullandı; “Ev sahibi geliyor, ‘Benim dairem burası’ diyor. ‘4 bine satılır’ diyorum. ‘Ben 6 bine satılsın istiyorum’ diyor. Ben fiyatı oldukça aşağı çekiyorum ki kiracının cebinden fazla kira çıkmasın diye. Kiralık evlerde alternatif az olduğu için ev fiyatını belirleyenler kesinlikle ev sahibidir. Satılık dairelerde alternatif daha fazla olduğu için fiyatı belirleyen alıcılardır. Devlet geçen sene fiyatları yüzde 25’e sabitledi. Bu fiyatların önüne geçilmesi mümkün değil. Burada iş tamamen ev sahipleri ile kiracıların elini vicdanına koyup orta yolda buluşması gerekiyor. Kimse enflasyonun bu şekilde tavan yapacağını tahmin edemezdi. Fiyatlar çok yüksek. Yozgat gibi bir yerde bu kiraların kesinlikle olmaması gerekiyor. Asgari ücret bandında fiyatların Yozgat’ta olmaması lazım.” Melike Aslı Arslan