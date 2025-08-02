Son hali gündem de yer edinen Bilgiç 1953 senesinde Bursa'da doğdu. İstanbul'a gelmesinin ardından Belediye Konservatuvarı Tiyatro bölümünü bitirdi. Oyunculuk hayatına Dormen Tiyatrosu'nda başladı. İlk olarak TRT'de ekranlar da yer alan Uğur Yücel- Necati ikili şov programı ile tanındı.

Filmlerde genelde yardımcı rollerinde görev alan aktör, genellikle Şener Şen filmlerindeki performansı ile hafızalarda yer olmuştur. Çiçek Taksi'nin ilk sezonunda "Niyazi" rolünde başarılı bir performans sergilemiştir. Bilgiç, son olarak Ata Demirer'in 2012 yapımı Berlin Kaplanı filminde rol aldı.