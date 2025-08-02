YKS tercihleri için beklenen gün geldi. ÖSYM geçtiğimiz gün 2025 YKS tercih kılavuzunu ön bilgilendirme amaçlı yayınlamıştı. Belirlenen takvime göre YKS tercihleri bugün başladı. YKS'ye katılan adaylar puan durumlarına göre YKS tercih işlemlerini tamamlayacak. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılacak?

2025 YKS tercih ekranı açıldı. YKS tercihleri nereden yapılacak? ÖSYM takvimine göre bugün başlayan YKS tercihleri için adayların gözü Aday İşlemleri Sistemi'nde. İşte YKS tercih kılavuzu ve detaylar.

YKS Tercih Tarihleri 2025

Adaylar tercihlerini, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında kılavuzda yer alan kurallara göre T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır.

Tercih işlemleri, 13 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

YKS Tercih Nasıl Yapılır?

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar.

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