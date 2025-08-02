Türk Jandarma tarihinde bir ilke imza atarak il jandarma komutanlığına atanan ilk kadın olan Gülden Mat Şakir, birçok farklı görevde bulundu. 2025 yılında tuğgeneralliğe terfi eden Gülden Mat Şakir, yeni görevlendirmesiyle birlikte birçok kadın subayın yükselmesinde örnek teşkil edilmiştir.

Gülden Mat Şakir Kimdir?

Gülden Mat Şakir, Türk Jandarma teşkilatında uzun yıllar boyunca farklı görevlerde bulunmuş ve başarılı bir subay olarak tanınmıştır.

6 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çankırı İl Jandarma Komutanı olarak atanmış ve bu görev, onu Türk Jandarma tarihinde bu pozisyona getirilen ilk kadın subay yapmıştır

30 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/293 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tuğgeneralliğe terfi etmiş ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Merkez Daire Başkanlığı görevine atanmıştır.

Bu terfiyle Türk Jandarma tarihinde kadın subayların yükselişini simgeleyen önemli bir figür olmuştur. Disiplinli kişiliği ve üstün görev bilinciyle tanınan Gülden Mat Şakir, kadın personel için rol model olarak öne çıkmaktadır.

16 Ağustos 2024'te Çankırı İl Jandarma Komutanı olarak atandığında Türk Jandarma tarihinde bir ilke imza atan Gülden Mat Şakir, disiplinli kişiliği ve üstün görev bilinciyle tanınıyor. Başarılı kariyeriyle kadın personel için önemli bir rol model olan Şakir, tuğgeneralliğe terfisinin ardından Jandarma Genel Komutanlığı Personel Merkez Daire Başkanlığı görevine atandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da geçen yıl yaptığı bir paylaşımda, Şakir'in atanmasını tebrik ederek, "Gerek Emniyet gerekse Jandarma Teşkilatımızda kadın idarecilerimizin sayısı artmaya devam edecek," ifadeleriyle bu tarihi atamanın önemine dikkat çekmişti.