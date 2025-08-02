NEXT Sosyal'in genç yazılımcısı Delibalta ile birlikte programa katılım gösteren Bayraktar, Delibalta'nın Teknofest ile büyüyen genç bir yazılımcı olduğunu söyledi.

Delibalta, 19 yaşında, Aslen Muşludur. Genç teknoloji girişimcisidir. Delibalta’nın yaşadığı serüveni anlatan fotoğrafları da paylaşan Bakan Kacır “2017’de karşıma çıkan bir haberde Muş’ta ‘drone’ geliştiren 11 yaşında bir öğrenciden bahsediliyordu. AA’nın yardımıyla kendisine ve ailesine ulaştık. DENEYAP’ta Geleceğin Teknoloji Yıldızı eğitimlerimize katıldı. Mert, bugün TEKNOFEST’e lise çağında kurdukları “büyük dil modeli tabanlı yapay zeka girişimiyle” katılmıştı. Gurur duydum. Çok mutlu oldum. Bu ülkede teknoloji geliştirme heyecanı taşıyan her bir gence, her bir çocuğa mutlaka ulaşacağız. Şehir şehir, ilçe ilçe, köy köy…” ifadelerini kullandı.